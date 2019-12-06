Скорость не главное

Жителям Юга России важнее широта покрытия сетей мобильного интернета



Казалось бы, какой же русский не любит быстрый интернет. Но, как выяснилось, не все так просто. Как показали результаты исследования агентства Advanced Communications & Media, жители Москвы, Санкт-Петербурга, и ряда других российских городов, в том числе южных, в большинстве своем даже не задумываются о скорости интернета со своих устройств. Две трети респондентов не смогли сказать, какова она у них. И только 2% опрошенных назвали скорость мобильного интернета самым важным фактором при выборе сотовой сети. В опросе участвовали 3200 абонентов всех крупнейших операторов сотовой связи. Это были владельцы смартфонов и активные пользователи мобильного интернета.

Судя по полученным ответам, 82% респондентов вообще поставили знак равенства между понятиями «связь» и «интернет», поскольку в своих ответах на вопрос «Что такое качество мобильной связи для вас сегодня?» подразумевали именно надежность и доступность интернета. При этом наиболее важны для пользователей оказались стабильная работа сети и равномерное покрытие современных стандартов связи. А вот скорость доступа в интернет не сочли приоритетным фактором качества 70% опрошенных.

Смена приоритетов

Можно подумать, что вскрылось примечательное расхождение во взглядах массового потребителя – абонента сотовой связи и некоторых компаний-операторов. В профессиональных кругах вопрос об отношении абонентов к скорости мобильного интернета обсуждается довольно жарко, попытки выяснить, «чей интернет быстрее», предпринимаются постоянно. Во множестве проводятся независимые измерения скорости и исследования качества связи у того или иного оператора или в отдельно взятом регионе. Среднюю скорость мобильного интернета постоянно измеряет в ходе полевых исследований и регулирующий орган: с начала 2019 года Роскомнадзор провел оценку качества услуг «большой четверки» в 29 российских городах.

Последнее полевое исследование Роскомнадзора датировано 18 октября, в ходе него наибольшая средняя скорость передачи данных абоненту была зарегистрирована в Калуге – более 12 Мбит/сек

Операторы мобильной связи, регулирующие органы и аналитики в России склонны обсуждать качество мобильного интернета через призму скоростей, подчеркивают исследователи. Потребители же, как выяснилось в ходе опроса, не могут ответить на вопрос о том, какую скорость они хотели бы в идеале получить от своего оператора. Парадокс? Вовсе нет.

По словам экспертов, как правило, людям трудно понять, какая конкретно скорость в их сети — десять мегабит или пятнадцать. И чем на практике первое отличиается от второго. Потому что оценивают они скорость не в цифрах, а в ощущениях, применительно к конкретным нуждам. Ведь кто-то скачивает файлы, другой смотрит или ведет трансляцию в Ultra HD. Потребности у всех разные, как и понятие качества мобильного интернета.

Отношение абонентов к тому, что является основной характеристикой сотовой связи, перевернулось за пять лет: еще в 2014-м респонденты агентства AC&M отмечали как важнейший приорит качество голосовых услуг

На практике подавляющему большинству абонентов сегодня вполне достаточно скорости до 7 МБ/сек для того, чтобы смотреть потоковое видео, слушать музыку или быстро скачивать небольшие видеоролики. Если это не связано с профессиональной деятельностью – например, с необходимостью проводить удаленные видеоконсультаций или мгновенно перебрасывать большие объемы данных, скажем, медицинского характера, - мало кому из абонентов необходимы скорости в диапазоне 10-15 МБ/сек.

Заявленные операторами сотни мегабайт в секунду на данном этапе остаются невостребованными, но сокрушаться по этому поводу не стоит. Возможности превышают потребности – можно расти.

Мы говорим LTE – подразумеваем скорость

42% респондентов назвали главным условием выбора сети покрытие стандарта LTE. Это позволило организаторам опроса предположить, что именно наличие значка «LTE» на экране смартфона является для пользователей в России символом качества не только мобильного интернета, но и связи вообще.

«У абонента услуга ассоциируется не столько с абстрактным для него понятием скорости, сколько с качеством процесса: быстро ли открывается сайт, идет ли подгрузка видео, не сыпется ли картинка при видеозвонках… И абонент понимает, что LTE-сеть - она сама по себе скоростная, значит, если покрытие хорошее, если эта сеть доступна и не перегружена, то и скорости для него будут достаточны», - комментирует гендиректор агентства ТМТ-consulting Константин Анкилов.

По данным Роскомнадзора, с начала текущего года количество базовых LTE-станций, принадлежащих операторам «большой четверки», увеличилось на 30% и к 1 ноября превысило 318 тысяч. Доля 4G-вышек в общем объеме базовых станций выросла до 40%. Очевидно, что операторы не только понимают, каковы сегодня потребности абонентов, но и работают на опережение.

Доступность и стабильность работы сети обозначили как приоритетные при выборе оператора 42 и 20% участников опроса соответственно. Эти показатели оказались для респондентов гораздо важнее, чем размер абонентской платы – его отметили 14% респондентов.

Существует очень простой способ определить, насколько широко распространяется покрытие того или иного оператора — достаточно поездить по территории края, отслеживая наличие значка LTE на экране телефона

В Краснодарском крае покрытие LTE в среднем значительно выше, чем во многих других регионах юга, не говоря уже о всей России. В частности, заметен тренд на строительство станций сотовой связи даже в самых трудонодоступных районах Кубани, включая населенные пункты, в которых проживает совсем немного человек. Поэтому существует очень простой способ определить, насколько широко распространяется покрытие того или иного оператора — достаточно поездить по территории края, отслеживая наличие значка LTE на экране телефона. Если он пропадает часто и надолго, значит, у оператора не так много вышек в регионе, либо они расположены довольно разрозненно. Если же знак LTE горит стабильно, то фактически это означает, что, куда бы в ни поехали, у вас повсюду будет достаточно качественный доступ в интернет.