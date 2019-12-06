«Время союзов прошло безвозвратно»

В пятницу премьеры России и Белоруссии будут решать судьбу интеграции. Дмитрий Медведев и Сергей Румас в ходе личной встречи обсудят самые острые экономические вопросы. Как заявил накануне Александр Лукашенко, без этого невозможно дальнейшее сближение союзных государств. Кроме этого, белорусский лидер категорически отверг возможность вхождения республики в состав России и создание общего парламента. Лукашенко также исключает возможность какого-либо иного президента для Белоруссии со стороны. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает крайне маловероятным, что Москва и Минск придут к согласию.

Развязка близка: в течение двух дней должно решиться — быть или не быть обновленному союзу России и Белоруссии, по крайней мере, в 2019 году. Или же интеграцию вновь придется откладывать, а то и вовсе снимать с повестки дня.

На сегодня создается впечатление, что повторяется сценарий прошлого года, когда Александр Лукашенко несколько раз встречался с Владимиром Путиным, однако прорыва в союзных отношениях достигнуто не было. Согласование «дорожных карт» и разногласий в экономике длилось целый год, и вот наступил некий финал. Решающий день – 6 декабря. На встрече премьеров двух стран должны быть согласованы или нет острые экономические вопросы — тарифы на газ, нефтяные поставки из России. Накануне на встрече с парламентариями Александр Григорьевич расставил все точки над i — не согласовано ничего, в том числе компенсации за так называемую «грязную» нефть, что «отравила» белорусский участок нефтепровода «Дружба».

Как можно решить проблему за один-два дня, сказать сложно.





Может быть, президент умышленно обостряет ситуацию — в любом случае это очень скоро станет известно. Максимально четко высказался белорусский лидер и по политическому союзу с Россией: его не будет. Экономическая интеграция – да, может быть, но никакого общего парламента и президента, кроме Лукашенко, у Белоруссии быть не может. Александр Григорьевич здесь, конечно же, поправился, упомянув институт выборов. Тем не менее, в состав другого государства — даже братской России — его страна никоим образом не войдет, о чем Лукашенко сказал Путину еще год назад.

Хочется спросить: если так, зачем вообще нужна эта углубленная интеграция? Тем более, если она достается с таким трудом и ничего особенного не сулит. Зачем терять миллиарды долларов на газовых и нефтяных ценах? Не высокая ли это цена для очередного сближения?

Да, по идее объявить широким массам российских граждан о возрождении союза было бы выигрышем в политическом плане. Это сулит дополнительные баллы к рейтингу. Но ведь не будет этого самого союза. Более того, нынешняя ситуация многих устраивает: границы прозрачные, есть возможность уехать за кордон, минуя российских приставов. Также возможно покупать «белорусские» креветки, морепродукты и иные санкционные продукты. Это тот случай, когда выгоднее и, главное, проще дезинтегрироваться, а не наоборот. Да и сами термины не ласкают ухо: «дорожные карты» вместо «единого государства». Похоже, время союзов прошло безвозвратно, а новый формат никак не родится.

20 лет минуло, а воз и ныне там.