В Челябинске маршрутка сбила пешехода на остановке

Сегодня около 9 часов утра на пересечении проспекта Победы и улицы Российской маршрутное такси въехало на остановку с людьми. Пострадал 35-летний пешеход, у него диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушиб грудной клетки. Мужчина впал в кому, его состояние оценивается как тяжелое, сообщили в челябинском горздраве.

По данным пресс-службы городского управления ГИБДД, 55-летний водитель микроавтобуса «Рута», следовавшего по маршруту №478, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование.