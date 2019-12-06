Цены увеличивают по крупинке

Икра к новогоднему столу подорожает. Рост цен прогнозируют аналитики отрасли, с которыми пообщался “Ъ FM”. При этом стоимость увеличится как на красную, так и на черную икру. Подорожания в декабре ожидают и во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. На сколько вырастут цены? Где и как лучше всего выбирать икру к праздникам? Выяснял Александр Рассохин.
Год назад россияне радовались ценам на икру — в преддверии праздников она дешевела. Килограмм можно было купить за 2 тыс. руб. Причина — исторические рекорды добычи, а как итог — снижение оптовых цен. Впрочем, это скорее исключение из правил. Надежд на то, что ситуация повторится, нет, признает основатель сети рыбных магазинов «Курильский берег СПб» Алексей Рудько: «Однозначно цена не опустится. Каждый раз кто-то пытается на этой теме увеличивать ценник, понимая, что клиенты все равно придут. Кто-то заранее закупился, например, у нас долгосрочные отношения с рыбоперерабатывающими предприятиями, и мы стараемся максимально удерживать цены».
С начала июля икра подорожала на треть и на этом не остановится, подчеркивают в разговоре с “Ъ FM” аналитики отрасли. По их прогнозам цены вырастут еще примерно на 10%. Уже сейчас 1 кг красной икры стоит в среднем от 3,5 до 5 тыс. руб. Конечно, можно найти и более дешевые варианты, к примеру, в крупных торговых сетях или на Avito. Но высока вероятность, что это окажется либо подделка, либо низкокачественный продукт, подчеркивает директор компании «Лига деликатесов» Виктор Михайлов и добавляет, что экономить на икре все же не стоит. Самый надежный вариант — покупать ее в специализированных рыбных магазинах, считает эксперт: «3,5-4 тыс. руб. стоит нормальная икра. Когда предлагают за 2,5 тыс. руб. малосол — в декабре его априори не может быть, тем более по такой цене. Я бы не рекомендовал в крупных торговых сетях покупать икру. Сети заточены на получение прибыли, там я не видел достойной икры».
На полках магазинов есть богатый выбор красной икры. Но какую именно купить, дилемма не из простых. Руководитель аналитического отдела компании «Рыбсеть» Полина Кирова советует покупать икру в прозрачной банке, так легче распознать качественный продукт: «Если вы видите розоватый оттенок, это подкрашенная икра, ни в коем случае не берите ее. Обратите внимание на количество икорного сока, если вы чуть-чуть двигаете банку, и икра катается в воде, консистенция очень жидкая, то тогда я бы не стала рекомендовать такой продукт. И напротив, если консистенция настолько сухая, что вообще в икре нет ни капельки сока, икринки слишком наполнены — прямо пружинят, то вот это тоже признак икры, по которую я бы не рекомендовала приобретать ее».
Самая желанная икра на праздничном столе — черная. Но в России действует запрет на вылов осетровых. Единственный разрешенный способ добычи — в аквакультурных фермах. Таких в стране всего несколько, а потому рынок черной икры довольно маленький. Впрочем, и черная икра к праздникам подорожает также на 10%, продолжает руководитель аналитического отдела компании «Рыбсеть» Полина Кирова: «Стерлядь — самый дешевый формат, осетр дороже, калуга еще дороже, белуга самая дорогая. Самая средняя осетровая будет стоить от 45 тыс. руб. до 65 тыс. руб. за килограмм.
Ориентировать на цены здесь достаточно тяжело, если кто-то хочет удивить себя и окружающих и выбрать белужью икру, поверьте мне, 99% людей не отличат ее просто от хорошей икры какой-нибудь калуги».
Причина повышения цен банальна: праздники — отличное время для компаний заработать на спросе. Впрочем, вряд ли это отпугнет покупателей, так как икра — традиционный элемент российского новогоднего стола, да и потребление икры в стране, если верить исследовательской компании GfK, только увеличивается. Производство черной икры в этом году в России выросло на 20% благодаря интересу инвесторов к осетровым фермам.
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