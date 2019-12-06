Цены увеличивают по крупинке

Икра к новогоднему столу подорожает. Рост цен прогнозируют аналитики отрасли, с которыми пообщался “Ъ FM”. При этом стоимость увеличится как на красную, так и на черную икру. Подорожания в декабре ожидают и во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. На сколько вырастут цены? Где и как лучше всего выбирать икру к праздникам? Выяснял Александр Рассохин.

Год назад россияне радовались ценам на икру — в преддверии праздников она дешевела. Килограмм можно было купить за 2 тыс. руб. Причина — исторические рекорды добычи, а как итог — снижение оптовых цен. Впрочем, это скорее исключение из правил. Надежд на то, что ситуация повторится, нет, признает основатель сети рыбных магазинов «Курильский берег СПб» Алексей Рудько: «Однозначно цена не опустится. Каждый раз кто-то пытается на этой теме увеличивать ценник, понимая, что клиенты все равно придут. Кто-то заранее закупился, например, у нас долгосрочные отношения с рыбоперерабатывающими предприятиями, и мы стараемся максимально удерживать цены».

С начала июля икра подорожала на треть и на этом не остановится, подчеркивают в разговоре с “Ъ FM” аналитики отрасли. По их прогнозам цены вырастут еще примерно на 10%. Уже сейчас 1 кг красной икры стоит в среднем от 3,5 до 5 тыс. руб. Конечно, можно найти и более дешевые варианты, к примеру, в крупных торговых сетях или на Avito. Но высока вероятность, что это окажется либо подделка, либо низкокачественный продукт, подчеркивает директор компании «Лига деликатесов» Виктор Михайлов и добавляет, что экономить на икре все же не стоит. Самый надежный вариант — покупать ее в специализированных рыбных магазинах, считает эксперт: «3,5-4 тыс. руб. стоит нормальная икра. Когда предлагают за 2,5 тыс. руб. малосол — в декабре его априори не может быть, тем более по такой цене. Я бы не рекомендовал в крупных торговых сетях покупать икру. Сети заточены на получение прибыли, там я не видел достойной икры».

На полках магазинов есть богатый выбор красной икры. Но какую именно купить, дилемма не из простых. Руководитель аналитического отдела компании «Рыбсеть» Полина Кирова советует покупать икру в прозрачной банке, так легче распознать качественный продукт: «Если вы видите розоватый оттенок, это подкрашенная икра, ни в коем случае не берите ее. Обратите внимание на количество икорного сока, если вы чуть-чуть двигаете банку, и икра катается в воде, консистенция очень жидкая, то тогда я бы не стала рекомендовать такой продукт. И напротив, если консистенция настолько сухая, что вообще в икре нет ни капельки сока, икринки слишком наполнены — прямо пружинят, то вот это тоже признак икры, по которую я бы не рекомендовала приобретать ее».

Самая желанная икра на праздничном столе — черная. Но в России действует запрет на вылов осетровых. Единственный разрешенный способ добычи — в аквакультурных фермах. Таких в стране всего несколько, а потому рынок черной икры довольно маленький. Впрочем, и черная икра к праздникам подорожает также на 10%, продолжает руководитель аналитического отдела компании «Рыбсеть» Полина Кирова: «Стерлядь — самый дешевый формат, осетр дороже, калуга еще дороже, белуга самая дорогая. Самая средняя осетровая будет стоить от 45 тыс. руб. до 65 тыс. руб. за килограмм.

Я видела цены и гораздо более высокие — 80 тыс. руб. в очень хорошей сети супермаркетов, но это уже завышенная цена.

Ориентировать на цены здесь достаточно тяжело, если кто-то хочет удивить себя и окружающих и выбрать белужью икру, поверьте мне, 99% людей не отличат ее просто от хорошей икры какой-нибудь калуги».

Причина повышения цен банальна: праздники — отличное время для компаний заработать на спросе. Впрочем, вряд ли это отпугнет покупателей, так как икра — традиционный элемент российского новогоднего стола, да и потребление икры в стране, если верить исследовательской компании GfK, только увеличивается. Производство черной икры в этом году в России выросло на 20% благодаря интересу инвесторов к осетровым фермам.