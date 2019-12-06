Рустам Минниханов анонсировал приезд Владимира Путина на 50-летие КамАЗа

На празднование 50-летия КамАЗа 13 декабря в Набережные Челны приедет президент России Владимир Путин. Об этом накануне в ходе торжественного мероприятия в честь юбилея автокомпании заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщается на сайте главы региона.

Президент Татарстана добавил, что на сегодняшний день КамАЗ входит в топ-20 мировых производителей грузовых машин тяжелого класса и производит каждый третий грузовик в России и СНГ. Машины, выпущенные в Набережных Челнах, эксплуатируются более чем в 80 государствах.

По словам господина Минниханова, к 50-летию КамАЗ полностью обновил собственное производство. В частности, заработал завод по выпуску каркасов кабин, открыта линия по производству алюминиевых топливных баков. Кроме того, на заводе запустили конвейер по выпуску современного рядного двигателя Р6. Также до конца 2019 года КамАЗ планирует начать производство грузовиков поколения К5.

"Ъ-Казань"