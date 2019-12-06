КамАЗ по итогам года рассчитывает продать 29 тысяч грузовиков в России

КамАЗ планирует по итогам 2019 года реализовать не более 29 тыс. грузовых машин на отечественном авторынке, сообщает ТАCC со ссылкой на гендиректора набережночелнинского предприятия Сергея Когогина.

«На внутреннем рынке мы больше 29 тыс. не продадим - сегодня уже ясно, потому что декабрь. Экспорт - перевалим за 5 тыс.», — сказал господин Когогин.

По его словам, в следующем году КамАЗ намерен подписать несколько крупных экспортных контрактов.

Ранее сообщалось, что КамАЗ уменьшил прогноз продаж грузовиков в России по итогам 2019 года до 28,5-30 тыс. машин.

"Ъ-Казань"