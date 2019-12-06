Женщина за 30 тыс. рублей попыталась купить у начальника балашовской ГИБДД права

В Балашове возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

По версии следствия, 27 ноября гражданка попыталась передать 30 тыс. руб. начальнику РЭО ГИБДД МО МВД России «Балашовский» за выдачу водительского удостоверения без фактической сдачи женщиной экзамена по вождению.

Противоправные действия подозреваемой были пресечены сотрудниками полиции.

Ведется следствие.

Марина Ковалева