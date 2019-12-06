УФСИН Петербурга подало иск к генподрядчику СИЗО в Колпино

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Петербургу и Ленобласти подало иск к генподрядчику следственного изолятора в Колпино. Сумма иска к АО «Генеральная строительная корпорация» составляет 1,23 млрд рублей.

Иск зарегистрирован в картотеке арбитражного суда 15 ноября. Дата рассмотрения по делу пока не назначена.

Напомним, что СИЗО начали строить в 2007 году. Объект был введен в эксплуатацию в 2015 году. Стоимость строительства изолятора составила 15,8 млрд рублей. В процессе возведения объекта и после окончания строительства было возбуждено несколько дел. Так, экс-заместитель директора ФСИН Николай Баринов признал вину в получении взятки в размере 44 млн руб. от подрядчиков при строительстве изолятора. Кроме того, по мнению суда, бывший замначальника УФСИН Сергей Мойсеенко получал взятки за общее покровительство. В 2017 году был убит сотрудник регионального управления ФСИН России Николай Чернов. Следствие установило, что он собирал документы о недочетах, ошибках и хищениях, допущенных при строительстве «Крестов». Фигурантом этого дела является Сергей Мойсеенко.