Скоростную «Ласточку» могут запустить между Улан-Удэ и Иркутском

РЖД прорабатывает возможность запуска скоростного электропоезда «Ласточка» по маршруту Улан-Удэ—Иркутск. Как сообщило правительство Бурятии, накануне гендиректор компании Олег Белозеров обсуждал вопрос запуска «Ласточки» с главой республики Алексеем Цыденовым.

«Здесь чуть больше технологических вопросов, поскольку новый поезд нужно обслуживать в новом депо и необходимо новое оборудование. Мы договорились, что вопрос проработаем»,— сказал господин Белозеров по итогам встречи. По мнению Алексея Цыденова, запуск «Ласточки» между Улан-Удэ и Иркутском улучшит обслуживание прибайкальской туристической территории. «Это больший комфорт для местного населения и для туристов»,— полагает руководитель республики.

Напомним, в сентябре на Западно-Сибирской железной дороге протестировали «Ласточку» между крупными мегаполисами. Тестовые поездки прошли между Новосибирском, Барнаулом, Томском и Омском. Позднее стало известно, что РЖД рассчитывает на запуск «Ласточки» из Новосибирска в Барнаул в 2020 году.

О запуске «Ласточек» в Западной Сибири читайте в материале “Ъ” «Ласточка» залетела в Сибирь»

Илья Галагуз