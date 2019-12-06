Краевые власти сменили главврача пичугинской больницы

Дмитрий Бондарь, главврач детской клинической больницы имени Пичугина, покинул пост, сообщает Ura.Ru со ссылкой на минздрав края. С 3 декабря главврачом больницы по совместительству назначен главный врач городской детской клинической больницы №3 Игорь Шинкарик.

Ранее "Ъ-Прикамье" сообщал, что господин Бондарь может стать директором ГКУ «Финансово-хозяйственное управление» (ФХУ) минздрава края. Как пояснил "Ъ-Прикамье" собеседник, близкий к ведомству, главврач от предложения отказался. Ему предлагали также возглавить больницу в Чайковском и провести там объединительные процессы, но это предложение его также не заинтересовало.