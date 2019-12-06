Брокерский счет онлайн

Райффайзенбанк обновил онлайн-банк: теперь премиум-клиенты могут открыть брокерский счет удаленно, подписав договор в Райффайзен-Онлайн. Этот сервис пока доступен в веб-версии, в скором времени его внедрение планируется и в приложениях на iOs и Android.



В начале 2020 года открытие брокерского счета без физического присутствия в офисе станет доступно всем розничным клиентам банка. Кроме того, в онлайн-банке появились функции пополнения брокерского счета или вывода с него денежных средств.

«Райффайзенбанк планирует и дальше расширять список брокерских операций, доступных нашим клиентам через Райффайзен-Онлайн. Мы видим растущий интерес розничных клиентов к финансовому рынку, а круг интересных инвестиционных продуктов с каждым годом расширяется. Поэтому мы своевременно отвечаем потребностям наших клиентов и планомерно реализуем стратегию, направленную на то, чтобы они могли получать в Райффайзенбанке полный спектр услуг в удобной им форме», – прокомментировал Эдуард Данилов, вице-президент по брокерскому обслуживанию Райффайзенбанка.

«Удобный и функциональный онлайн-банк – наш приоритет. В Райффайзен-Онлайн уже можно оформить продукты в 1 клик: счета, вклады, карты, кредиты, а теперь и инвестиционные продукты. Мы тщательно следим за уровнем удовлетворенности наших пользователей, продолжим расширять функциональность и повышать удобство онлайн-сервисов», – добавила Варвара Курникова, руководитель отдела развития электронного бизнеса АО Райффайзенбанк.