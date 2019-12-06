Конкурсная комиссия не смогла выбрать директора службы по надзору за бездомными животными

Конкурсная комиссия не смогла выбрать нового директора МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек». Как сообщается на сайте мэрии, на должность претендовали два кандидата: представители зоозащитного сообщества Елена Олькова и Вера Смирнова. Квалификационным требованиям, утвержденным Минтруда, соответствовал только один претендент, поэтому конкурс признали несостоявшимся.

До проведения нового конкурса обязанности директора МКУ будет исполнять Лев Третьяков, назначенный вместо уволенного прежнего директора Игоря Сафонова. Причиной смены руководителя МКУ стало нападение бездомных собак на 7-летнего мальчика в Мотовилихинском районе. Ребенок до сих пор находится в реанимации.