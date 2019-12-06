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На дорогах Новосибирской области установят 23 пункта весогабаритного контроля

23 автоматических пункта весогабаритного контроля планируется разместить на автомобильных дорогах Новосибирской области до 2024 года. Как сообщили в территориальном управлении автодорог региона (ТУАД), пункты весового и габаритного контроля транспортных средств будут установлены в рамках капремонта автодорог.

«Это позволит контролировать свыше 80% грузовых перевозок на автодорогах регионального или межмуниципального значения Новосибирской области и кратно снизить ущерб, причиняемый от нарушений ПДД в части весогабаритных параметров»,— рассказали в ТУАД.

Автоматические пункты весогабаритного контроля (АПВГК) разместят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Согласно региональному паспорту проекта, в 2019 году на дорогах быть обустроено пять таких пунктов, в 2020 году — еще четыре.

Илья Николаев


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