В краевом правительстве обсудили соглашение мэрии и застройщиков

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, в минувшую среду на площадке краевого правительства состоялось совещание чиновников и депутатов Пермской гордумы по поводу проекта соглашения между застройщиками и мэрией.

Напомним, в ноябре проект соглашения был принят гордумой в первом чтении. Проект предусматривает, что застройщик, который хочет пересмотреть изначально утверждённые параметры плотности и высотности застройки, должен предусмотреть для этого строительство дополнительной социальной инфраструктуры. При этом у застройщика есть выбор: либо самостоятельно возводить детский сад или школу, либо внести средства на эти цели в городской бюджет. Пожертвование составляет 3951 руб. с одного квадратного метра общей площади квартир (без учета балконов и лоджий).

Замечания к проекту возникли у городской прокуратуры. На совещании губернатор Максим Решетников поручил администрации города все замечания прокуратуры рассмотреть до принятия окончательного решения.

Со слов присутствовавших, губернатор напомнил, что в августе депутаты сами приняли изменения в ПЗЗ, согласно которым строительство жилья должно сопровождаться обеспечением необходимой горожанам социнфраструктуры. По итогам дискуссии было принято решение поддержать проект во втором чтении.

Также на совещании обсудили ход транспортной реформы. Напомним, депутаты гордумы поддержали в первом чтении повышение тарифа в Перми с 20 до 26 руб. и до 24 руб. по безналичному расчету. При этом дальнейшее рассмотрение вопроса откладывается до внедрения во всех автобусах безналичной системы оплаты проезда. На совещании стороны договорились, что если мэрия докажет, что безналичный расчет работает везде, то депутаты утвердят новый тариф.