В Хакасии паспорта готовности к зиме получили лишь 67% муниципалитетов

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщил, что проблемы в сфере ЖКХ и энергетики в Хакасии во многом до сих пор не решены. По данным Сибирского окружного информационного центра, в регионе готовности к зимнему сезону получили лишь 67% муниципальных образований. Регион по этому показателю остается худшим среди регионов Сибири.

Полпред президента на совещании в Абакане по вопросам прохождения отопительного сезона 20192020 годов отметил, что не в полном объеме обеспечено финансирование предзимних работ: фактически на 1 декабря бюджетными и коммунальными организациями направлено на подготовку к зиме 312 млн руб. при общей потребности более 630 млн руб. Также остаются сложности в обеспечении финансовой устойчивости предприятий коммунального хозяйства и погашения задолженности за электроэнергию. С июня по декабрь оплачено 193 млн руб., или 63% от начислений. При этом собираемость платежей у населения составляет 95%.

«Принятая программа мероприятий по стабилизации жилищно-коммунального хозяйства региона не стала реальным инструментом для решения существующих проблем. Ее нужно актуализировать и учесть рекомендации Минстроя России»,— сказал Сергей Меняйло.

Весной этого года специалисты Минстроя РФ проанализировали ситуацию в ЖКХ Хакасии. Федеральные эксперты оценили объем финансирования отрасли в республике как критически недостаточный и, в частности, сделали вывод, что предприятия ЖКХ «искусственно вводятся в состояние банкротства путем снижения объемов выпадающих доходов».

Оксана Павлова