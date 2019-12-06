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«Пермские медведи» вышли в «Финал четырех»

«Пермские завоевали путевку в «Финал четырёх» Кубка России. В четвертьфинальном матче они одержали победу над клубом «Университет-Нева». Поединок получился очень упорным. Лишь в самой концовке встречи пермской команде удалось склонить чашу весов в свою пользу – 29:28 (17:17).

Лучшим игроком в составе «медведей» признала Павла Гноевого. Он же стал самым результативным игроком встречи: на его счету семь точных бросков.

«Сегодня в игре был мощный накал, много эмоций, отсюда и много ошибок. Получились такие «качели», как в нашу сторону, так и в сторону противника. И нам, наверное, повезло чуть больше. Может быть, мы чуть больше хотели выиграть» - сказал после матча тренер пермского клуба Евгений Степанов.

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