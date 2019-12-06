В Миннесоте разбился вертолет Нацгвардии США

В Миннесоте потерпел крушение вертолет национальной гвардии UH-60 Black Hawk. На его борту были три человека, все они погибли, сообщает ABC News.

Вертолет выполнял испытательный полет, он исчез с радаров через девять минут после взлета. Вертолет разбился в 16 милях (около 26 км) к юго-западу от города Сент-Клауд. Причина крушения пока не установлена. Из-за ЧП губернатор Миннесоты Тим Уолз отменил церемонию зажжения рождественской ели, пишет Time.

Агентство BNO News опубликовало видео с места падения вертолета.