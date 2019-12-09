Умные люди

Количество участников проекта «Лига знаний» растет, а соревнование становится все более захватывающим

За четыре сезона в проекте приняли участие 29 600 человек. Среди участников были представители 85 регионов

География участников

Москва и Московская область — 30%

Санкт-Петербург — 9%

Другие регионы — 61%

Средний балл участников 32,4 (из 87)

Уровень образования участников

Учатся в школе 37,2%

Имеют среднее или специальное образование 19,6%

В процессе получения высшего образования 22%

Имеют высшее образование 31,2%

Имеют научную степень 2,5%

Количество участников по возрастам и их средний балл

14–17 лет 28,3% 30,7

От 18 до 23 лет 33,3% 31,7

24–35 лет 28,3% 33,9

35+ 10,1% 36,0

По разным дисциплинам, % правильных ответов

Физика — 56,0%

Химия — 59,5%

География — 47,3%

Биология — 56,6%

Самый простой вопрос: на каком биохимическом процессе основано получение кефира, йогурта, сметаны?

Самый сложный вопрос: бесцветный газ, который немного легче воздуха, в промышленности получают из нефти, а в лаборатории — обезвоживанием хорошо известного спирта. Среди органических веществ этот газ стоит на первом месте по объемам производства. Где же он применяется?