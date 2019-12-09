Умные люди

Количество участников проекта «Лига знаний» растет, а соревнование становится все более захватывающим
За четыре сезона в проекте приняли участие 29 600 человек. Среди участников были представители 85 регионов
География участников
Москва и Московская область — 30%
Санкт-Петербург — 9%
Другие регионы — 61%
Средний балл участников 32,4 (из 87)
Уровень образования участников
Учатся в школе 37,2%
Имеют среднее или специальное образование 19,6%
В процессе получения высшего образования 22%
Имеют высшее образование 31,2%
Имеют научную степень 2,5%
Количество участников по возрастам и их средний балл
14–17 лет 28,3% 30,7
От 18 до 23 лет 33,3% 31,7
24–35 лет 28,3% 33,9
35+ 10,1% 36,0
По разным дисциплинам, % правильных ответов
Физика — 56,0%
Химия — 59,5%
География — 47,3%
Биология — 56,6%
Самый простой вопрос: на каком биохимическом процессе основано получение кефира, йогурта, сметаны?
Самый сложный вопрос: бесцветный газ, который немного легче воздуха, в промышленности получают из нефти, а в лаборатории — обезвоживанием хорошо известного спирта. Среди органических веществ этот газ стоит на первом месте по объемам производства. Где же он применяется?
просмотров: 53522
просмотров: 38214
просмотров: 33241
просмотров: 28492
просмотров: 23329