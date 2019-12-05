Главный тренер «Автомобилиста» — о матче с «Сочи»: Нас становится все меньше, но мы проявляем характер

Главный тренер ХК «Автомобилист» Андрей Мартемьянов охарактеризовал матч с «Сочи» сложным и напряженным. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу сочинского клуба.

«По игре нашей команды — хочу сказать большое спасибо всем нашим парням. Нас, к сожалению, становится все меньше и меньше, но мы проявляем характер и стойкость. Команда идет вперед несмотря ни на что. Все-таки шайба, которой мы сравняли счет, я считаю, дорогого стоит. На буллиты нас, скорее всего, не хватило чисто физически. У Коваржа и Мэйсека небольшое отправление. Бывает такое. Без них сегодня справились, но я надеюсь, что это ненадолго», — передает слова господина Мартемьянова «Чемпионат».

Следующий матч «Автомобилист» проведет с «Динамо» (Рига) в Екатеринбурге 7 декабря. Сейчас «Автомобилист» занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ.