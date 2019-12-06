Правительство пошло в столовые

В Ульяновской области создают специальное агентство здорового и социального питания, задачей которого станет формирование единой стратегии развития рынка соцпитания и обеспечения качества этих услуг. Руководить структурой будет Алексей Волков. В региональной ассоциации соцпитания считают, что рынок все равно придет к укрупнению поставщиков продуктов и операторов в этой сфере. Одни эксперты опасаются применения административного ресурса в отрасли, другие заявляют, что нынешняя система коррумпирована и нуждается в ­реформировании.

В минувшую пятницу губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на своей странице в Facebook сообщил, что в регионе будет сформирована стратегия здорового социального питания до 2025 года, которая «будет включать платформу для развития всей пищевой и перерабатывающей промышленности». «Отрасль социального питания будет очень плотно взаимодействовать с ульяновскими сельхозтоваропроизводителями, поэтому важно понять, какие изменения в региональные меры поддержки нужно внести, чтобы задействовать пищевую перерабатывающую промышленность региона, выстроить эффективную систему логистики… Этой работой займется Агентство здорового и социального питания»,— написал губернатор, отметив, что гендиректором нового агентства уже назначен Алексей Волков.

По данным „Ъ“, упомянутое губернатором агентство пока еще не зарегистрировано. Ожидается, что скоро будет подписано распоряжение правительства Ульяновской области о его создании. Агентство будет работать в форме АНО, учредителем станет правительство региона. Именно оно займется работой по формированию стратегии соцпитания в регионе. По словам господина Волкова, численность и состав агентства, а также затраты на его содержание пока еще не определены, «но известно, что это будет несколько человек, а основную работу будут вести комиссии, составленные из представителей различных министерств и ведомств, имеющих к этому отношение, высшим руководящим органом станет наблюдательный совет, возглавляемый губернатором, в него помимо министров войдут представители общественности и бизнеса (в том числе от АСП — региональной Ассоциации предприятий и предпринимателей, работающих в сфере соцпитания). По словам господин Волкова, задачей агентства станет формирование единой политики в сфере соцпитания и обеспечение высокого качества продукции и услуг на основе единых требований и стандартов.

Президент АСП Ростислав Эдварс, поддерживая идею создания агентства и формирования единой стратегии, отмечает, что «эта отрасль должна стать драйвером пищевой промышленности региона». По его словам, «это советский опыт, когда была выстроена цепочка от поля до тарелки через логистические склады и комбинаты питания, и все пищеблоки в образовательных учреждениях и ранее были построены под такую систему, и этой стратегии надо придерживаться». Господин Эдварс считает, что «такую деятельность способны осилить только крупные операторы и крупные поставщики, мелкие компании эту работу выполнить не смогут».

Напомним, в марте 2018 года, после заявления федерального штаба ОНФ о возможном картельном сговоре в Ульяновске между компаниями, контролирующими рынок социального питания, было возбуждено уголовное дело. Следователи СУ СКР не выявили состава преступления в действиях компаний и дело было закрыто.

В региональном управлении ФАС отметили, что будут следить за развитием событий, «поскольку после выявленного картельного сговора к этим компаниям должно быть пристальное внимание». «Мы будем изучать опыт Агентства здорового социального питания и посмотрим, как он реализуется»,— сказал „Ъ“ координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта (с подачи которого был начат процесс по картельному сговору).

Экс-сотрудник антимонопольного ведомства, адвокат Григорий Каленов отмечает, что «главное в соцпитании — это качество». «А качество в нормальной экономике обеспечивается только конкуренцией, а здоровая конкуренция — это когда конкурируют именно качеством, а не административным ресурсом»,— сказал адвокат.

В тоже время ряд экспертов заявляют, что система госзакупок, через которую организовано социальное питание в большинстве регионов, коррумпирована и не обеспечивает качество питания. «Явными недостатками системы госзакупок являются постоянные изменения в нормативно-правовой базе, сложность системы и коррупция. По этим причинам систему вряд ли можно назвать эффективной. Госзакупки — долгий процесс, и страдает в конечном счете результат. Одна из главных проблем системы госзакупок — это то, что средства нужно максимально экономить. В результате в тендерах практически всегда побеждает поставщик, предложивший самую низкую цену за товар или услугу. Но насколько качественна эта услуг — большой вопрос. Чиновники, зачастую не разбираясь в тонкостях необходимой поставки, в первую очередь озабочены вопросом экономии государственных средств. А в результате часто бывает, что поставщик по минимальной цене поставляет такой товар, которым пользоваться нельзя или он совсем не соответствует необходимым требованиям. Сложнее всего работают с госзакупками региональные и муниципальные органы власти: боясь быть обвиненными в коррупции или нецелевом использовании средств, часто они проводят госзакупки таким образом, что в госучреждения поступают товары ненадлежащего качества»,— полагает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«По данным Счетной палаты РФ, в 2016 году в сфере госзакупок было выявлено 414 нарушений на сумму, превышающую 17 млрд руб., а в 2018 году это сумма превысила 294 млрд руб. Самое распространенное нарушение — увеличение реальной стоимости товара в несколько раз, а иногда и в десятки и сотни раз. Это было бы невозможно без так называемых „откатов“, которые платятся за то, что поставщик выигрывает торги. Казалось бы, одним из условий выигрыша является предоставление „низкой“ цены, но даже она завышена в несколько раз. Полагаю, что правоохранительные структуры слабо контролируют данный вопрос, иначе как объяснить, что торги на миллионные или даже миллиардные поставки выигрывают компании с уставным капиталом 10 тыс. руб. и одним сотрудником в лице директора. Что касается системы социального питания, то сомневающиеся могут поесть обед в любой школьной столовой. Со всей ответственностью могу сказать, что есть это невозможно. В исправительных учреждениях (по рассказам доверителей) кормят гораздо лучше. Если мы хотим получить хорошее качество и низкую цену, то нужно сделать данную сферу конкурентной, а не коррумпированной»,— считает юрист, управляющий партнер MDC-law Екатерина Курамышева.

Сергей Титов, Ульяновск