Don’tспикер

Депутаты думы Чайковского городского округа хотят дополнить регламент процедурой отставки спикера. Как утверждают в профильной комиссии думы, поправки не связаны с желанием отстранить действующего председателя Александра Русанова. Сам господин Русанов считает, что «поправки его не ущемляют». Однако спикер намерен обратиться в суд, если депутаты примут решение о его отставке. Эксперты предполагают, что в ней могут быть заинтересованы радикальные депутаты от оппозиции, но голосов для принятия такого решения у них не хватит.



Дума Чайковского городского округа вернулась к обсуждению поправок в регламент, позволяющих отправить председателя представительного органа в отставку. Как предполагает один из собеседников „Ъ-Прикамье“, знакомый с ситуацией в Чайковском, думцы могут воспользоваться новыми нормами, чтобы лишить Александра Русанова должности спикера.

Председатель думской комиссии по регламенту Ольга Шестакова сообщила „Ъ-Прикамье“, что депутаты не планируют отправлять в отставку действующего руководителя думы. «Сегодня существуют механизмы отзыва депутатов, председателей думских комиссий, отставки главы городского округа. Однако в отношении председателя думы подобная процедура никак не прописана. Мы занимаемся обычной процедурной работой, и никаких разговоров по поводу отставки действующего председателя нет»,— пояснила депутат.

Напомним, ранее добавить в регламент возможность отставки председателя думы городского округа предлагал депутат Равиль Гараев. Однако, по словам Ольги Шестаковой, в проекте были не совсем корректные формулировки, противоречившие действующему законодательству.

Александр Русанов рассказал „Ъ-Прикамье“, что «предлагаемые поправки никак его не ущемляют». «Если депутаты найдут основания для моей отставки и примут решение, буду обращаться в суд»,— добавил депутат. По его словам, «причиной отставки может стать все что угодно». «Неправильно посмотрел, не так проголосовал, не тому дал слово. Тем более, отдельные депутаты пытаются превращать заседание думы в митинг: нарушают регламент, выступают не по рассматриваемым вопросам. Я с этим постоянно сталкиваюсь, пресекаю»,— поделился председатель думы.

Вопрос об изменении регламента планируется рассмотреть 18 декабря. По словам источника, близкого к администрации городского округа, действующий спикер устраивает руководство муниципалитета.

Господин Русанов избрался в думу в 2018 году при поддержке ЛДПР. По итогам выборов кандидаты от ЛДПР и КПРФ сформировали большинство. Оппозиции досталось 13 мест в представительном органе, «Единой России» — 12 мандатов. Наличие большинства в думе позволило оппозиции выбрать Александра Русанова на пост спикера. Также он возглавлял местное отделение ЛДПР. Однако в 2019 году был исключен из партии на основании личного заявления. Это решение гос­подин Русанов объяснял желанием сохранять нейтралитет и «быть над политикой». Другой депутат, Дмитрий Югов, был исключен из КПРФ за поддержку главы городского округа Юрия Вострикова. Таким образом, оппозиционные депутаты лишились большинства в представительном органе.

Политтехнолог Олег Борисенко предполагает, что в отставке господина Русанова может быть заинтересована «наиболее радикальная часть оппозиционных депутатов, обиженная на спикера». По его словам, за господина Русанова может вступиться Юрий Востриков и лояльные ему депутаты. «В таком случае, спикер сохранит свою должность, но будет обязан и лоялен главе округа»,— прогнозирует эксперт.

Константин Кадочников