Вадим Кстенин: «Каждое общественное пространство в городе мы делаем, чтобы люди там могли комфортно проводить время»

Глава Воронежа Вадим Кстенин принял участие в церемонии подведения итогов конкурса «Бринкманский сад».



Фото: пресс-служба мэрии Воронежа

Финальное мероприятие, где были определены лучшие проектные предложения по объёмно-пространственному решению проекта медико-оздоровительного центра и благоустройства парковой зоны (ул. Транспортная, 5), прошло в Доме архитектора. До начала награждения председатель жюри конкурса, помощник губернатора Воронежской области Константин Кузнецов показал главе Воронежа планшеты с проектами и рассказал о работах, представленных на суд жюри.

Архитектурный конкурс проходил с 1 сентября и был организован Воронежской областной организацией «Союза архитекторов России» по инициативе застройщика – ООО «ГРИН ВИТА» при поддержке администрации города.

Под конкурсным проектом понималось выполнение архитектурного решения общественного здания центра, его оригинальный архитектурный облик, а также функциональное зонирование и благоустройство прилегающей территории сквера «Бринкманский сад», улиц Республиканская, Транспортная, Урицкого и переулка Республиканский.

– Что касается данного объекта, то как-то зимой с главным архитектором города мы вышли в Бринкманский сад с целью посмотреть на то окружение, которое там есть, попытаться узнать целевые аудитории, для которых это место может стать точкой притяжения. Самое главное, нам важно было понять, что хотят тут видеть воронежцы, ведь каждое общественное пространство в городе мы делаем, чтобы люди могли там комфортно проводить время, – сказал в начале церемонии глава города Вадим Кстенин.

Вадим Юрьевич добавил, что конкурсная система в Воронеже показала свою эффективность и будет применяться в городе и в дальнейшем. Пошутив, что «архитектор – главный враг строителя», градоначальник пояснил, что, как показывает практика, в проекты архитекторов вносятся некоторые корректировки с точки зрения эксплуатации объектов, но предлагать саму идею развития территории – дело профессионалов.

Руководитель управления главного архитектора Воронежа Людмила Подшивалова, которая по поручению мэра вошла в состав жюри конкурса, рассказала, что была даже идея сделать конкурс международным.

– Конкурс по масштабам мог стать и международным, но призовой фонд не позволил именитым архитектором, давайте признаемся честно, зайти на этот конкурс. Но в будущем мы будем такую практику реализовывать и дальше. В данном случае задача перед архитекторами была поставлена непростая – не только продумать здание, но и территории общественного пространства, для того, чтобы вдохнуть в него жизнь, – рассказал Людмила Подшивалова.

История Бринкманского сада в повествовании воронежского краеведа Владимира Елецких, по словам застройщика территории, прилегающей к парку –руководителя группы компаний «ВИТА» Алексея Журихина – и стала той самой отправной точкой, которая не позволила возвести стандартную многоэтажку и лишить место того самого исторического смысла.

– С этого у нас начался тернистый путь поиска архитектора. Мы встречались с одним, другим, третьим, но везде наше влияние мешало полету мысли архитекторов, тогда мы выбрали другой путь и обратились в воронежское отделение Союза архитекторов попросив их организовать конкурс.

Застройщик даже показал рисунки, с которых начиналась история развития территории.

– Вот те первые рисунки, с которыми мы готовились к конкурсу. А то, что получилось – выразилось в разнообразии архитектурных форм. Я очень рад, что откликнулось такое большое количество профессионалов и специалистов, которые хотят помочь нашему городу сделать его лучше. Ведь с чего начинается Родина? Не только с картинки в нашем букваре и товарищей, которые живут в соседнем дворе. А и с архитекторов! Ведь тот самый двор, сквер – их надо спроектировать и построить, – сказал Алексей Журихин.

Руководитель областного департамента архитектуры Андрей Еренков в свою очередь подчеркнул, что декабрь в конкурсном плане – получился месяцем особенным.

– Конец года у нас получается совершенно выдающимся с точки зрения архитектурных конкурсов. Буквально несколько дней назад мы, скажем так, начали «разогреваться» конкурсом на памятный знак, посвящённый Петровской эпохе. Сейчас мы подводим итоги по конкурсу «Бринкманский сад», а уже начало следующей недели ознаменуется подведением итогов, наверное, самого масштабного в истории Воронежа архитектурно-градостроительного конкурса по развитию Петровской набережной, – сказал Андрей Александрович.

Все участники конкурса «Бринкманский сад», а также присутствующие в зале члены жюри получили сертификаты участников. Их вручил председатель Окружного Совета Центрального объединения Союза архитекторов России Константин Кузнецов. Он же напомнил о том, что оценка конкурсных работ проходила заочно. Члены жюри, а это архитекторы и специалисты по ландшафтному дизайну из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Калуги и Воронежа оценивали работы, не зная имен авторов проектов.

– Конкурсная система работает. Если до этого конкурсы, которые по нашей инициативе были организованы, вызывали трепет и неуверенность, то сейчас уже стало понятно, что выбран тот механизм, который приносит результаты. Это абсолютно прозрачный экспертный способ оценки проектов. Непростая градостроительная ситуация на этом участке как раз и подтолкнула власти и бизнес объединиться. Архитекторы здесь выступили настолько профессионально, предложив ряд кардинально отличающихся решений, которые максимально грамотно и правильно вписываются в контекст окружающей застройки с прилегающей парковой территорией. Союз Архитекторов России, как организатор, ещё раз доказал профессиональную позицию, – подчеркнул Константин Юрьевич.

Напомним, что конкурсом были предусмотрены выплаты премий победителям: 250 000 рублей – 1 место, 100 000 рублей – 2 место, 50 000 рублей – 3 место. С одним из них застройщиком будет заключен договор на разработку проектной документации, основанной на концепции проекта, представленного участником.

Результаты конкурса:

1 место - ООО "ПГС Проект".

2 место - Творческий коллектив: Баркетов Андрей Алексеевич, Соловьев Дмитрий Александрович, Полозов Семён Викторович, Егоров Андрей Андреевич, Санкт-Петербург.

3 место - ООО "УК Жилпроект".

По итогам объявления результатов конкурса застройщик территории, прилегающей к парку, Алексей Журихин отметил, что он очень доволен итогом и примерно через неделю будет объявлено, с кем из финалистов заключат договор, в том числе и на архитектурный авторский надзор. Он так же добавил, что работа по проектированию объекта, по предварительным оценкам, займет чуть больше года.

Планируется, что благоустройство территории Бринкманского сада будет проводиться после завершения строительных работ.

Для справки: С 1853 года – даты создания – сад был частным владением, где располагалась дача Елизаветы Красовской. Далее, ее опекун, полковник Герман фон Бринкман своим решением определил находящийся на территории сад общественным местом. В 1877 году на территории сада расположился военный госпиталь, а после революции парк, став городской собственностью, вместил в себя детскую зону отдыха, танцплощадку и прочие места прогулок для горожан. В годы Второй мировой войны сад снова разместил медицинский госпиталь, но вернул статус одного из любимых мест прогулок жителей города в послевоенное время.