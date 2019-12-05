РФ выплатит трем обратившимся в ЕСПЧ жителями Татарстана €27 тысяч за пытки в полиции

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в четверг утвердил мировое соглашение между РФ и тремя жителями Татарстана, пострадавшими от насилия со стороны полицейских, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на правозащитную организацию «Зона права».

РФ признала в отношении них нарушение ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в части назначения судами маленькой компенсации за пытки и выразила готовность выплатить им в общей сложности €27 тыс.

Из них €7,7 тыс. получит мужчина, в апреле 2016 года избитый сотрудником патрульно-постовой службы УМВД по Казани. Ранее российский суд постановил взыскать с МВД РФ в пользу потерпевшего 200 тыс. руб. Полицейский по приговору суда получил 4,5 года колонии.

€9,5 тыс. Россия выплатит жителю Татарстана, которого в феврале 2016 года полицейский пытал электрошокером в здании ОМВД по Альметьевскому району республики. В российском суде пострадавший отсудил у МВД РФ компенсацию в размере 70 тыс. руб. Полицейскому суд назначил условный срок.

€9,8 тыс. получит от РФ мужчина, в июне 2016 года избитый участковым ОМВД по Альметьевскому району в служебном кабинете. Российский суд оценил причиненный потерпевшему ущерб в 50 тыс. руб. Полицейский был осужден на два года колонии.

"Ъ-Казань"