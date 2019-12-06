Дослужился до оправдания

Октябрьский районный суд Саратова вынес оправдательный приговор обвинявшемуся в получении многомиллионных взяток начальнику УЭБиПК ГУ МВД по области Дмитрию Елизарову. Судья Сергей Сотсков отметил, что версия обвинения строилась на показаниях одного свидетеля, которые не были подтверждены другими доказательствами и были опровергнуты доводами защиты и самого подсудимого. Адвокат Дмитрия Елизарова Дмитрий Самохвалов отметил, что действия «основного свидетеля», по его мнению, подпадают под две статьи УК РФ.

Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД Дмитрий Елизаров, обвинявшийся в получении двух взяток на общую сумму 7 млн руб. и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290 и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ), полностью оправдан. Такое решение вынес судья Октябрьского районного суда Саратова Сергей Сотсков.

Господин Сотсков посчитал недоказанным ни один из эпизодов взятки. Зачитывая приговор, он отметил, что все обвинение строится на предположении, а в его основу легли показания одного свидетеля — предпринимателя Армена Джуликяна.

Как ранее писал „Ъ“, по версии господина Джуликяна, которую следственные органы взяли за основу, в июне 2016 году к нему обратился совладелец сети саратовских заправочных станций «Премье» Сергей Булатов. Он сказал, что у него есть сложности с правоохранительными органами — в ходе проверки силовики изъяли у него сервер и документы, без которых невозможно функционирование АЗС.Господин Джуликян якобы пошел за помощью к знакомому замначальника управления по экономической безопасности, который согласился помочь бизнесмену за 5 млн руб. Передача денег, согласно показаниям свидетеля, состоялась в Энгельсском районе в машине Армена Джуликяна.

Суд отметил, что доказательств этому, кроме слов самого господина Джуликяном, в деле не представлено. При этом версия Дмитрия Елизарова о его невиновности подтверждается свидетелями защиты. Например, водителем, который отвозил полковника на встречу с Арменом Джуликяном. После возвращения господина Елизарова в машину ни в руках, ни в карманах свидетель не заметил ни денег, ни пакетов. Свидетель Сергей Булатов отметил, что господин Джуликян, договариваясь о взятке якобы начальнику УЭБиПК, все время называл разные суммы: он начал с 10 млн руб., затем сумма взятки снизилась до 7 млн руб., в итоге они сошлись на 5 млн руб. Он обещал, что после передачи оборудование будет возвращено в течение «двух-трех дней», однако из материалов дела следует, что на это ушло гораздо больше времени.

По второму эпизоду господин Джуликян в суде давал показания, что в мае 2017 года его попросил о помощи владелец ООО «Медицинский Di центр» Александр Шмеркевич. Он сказал, что хотел бы прекратить проверку полиции по поводу якобы незаконного использования средств Фонда обязательного медицинского страхования. Дмитрий Елизаров, со слов Армена Джуликяна, будучи уже начальником УЭБиПК областной полиции, согласился посодействовать бизнесмену за 2 млн руб.

Судья отметил, что и этот эпизод ничто, кроме слов самого господина Джуликяна, не подтверждает. Например, господин Шмеркевич в суде показал, что информацию о необходимости передать деньги некоему лицу ему сообщил Армен Джуликян, он же взялся передать деньги.

При вынесении решения по эпизоду с обналичиванием денежных средств путем покупки автомобиля «Мерседес» суд принял во внимание слова подсудимого о том, что средства на приобретение машины он накопил и занял у своей матери. В суде подтвердился факт того, что она действительно привозила ему из Саранска в Саратов недостающую ­сумму.

Армен Джуликян, давая показания суду, говорил, что в конце 2017 года началась проверка «экономической» полиции и в отношении него, персональные обращения к Дмитрию Елизарову не помогли, и тогда в январе 2018 года он написал заявление в УФСБ по Саратовской области, в котором рассказал, как передавал взятки полковнику.

«Обвинение построено на предположении и опровергнуто подсудимым и свидетелями защиты»,— заявил Сергей Сотсков. Он отметил, что стороны могут в течение 10 дней обжаловать приговор, а господин Елизаров, в случае вступления данного приговора в силу, имеет право на ­реабилитацию.

Обвинение просило признать сотрудника УЭБиПК виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Дмитрий Елизаров на протяжении предварительного и судебного следствия отрицал свою вину. Его адвокат Дмитрий Самохвалов сказал, что доволен тем, что суд разобрался в этом деле. Решить вопрос с реабилитацией защита намерена после того, как приговор вступит в законную силу. «У прокуратуры есть 10 дней, чтобы его обжаловать, а они, скорее всего, будут его обжаловать… Дело громкое, резонансное, на скамье подсудимых находился не последний человек в иерархии ГУ МВД, кроме того, полгода он был под стражей»,— отметил он.

Господин Самохвалов отметил, что правоохранительные органы должны вновь заинтересоваться персоной господина Джуликяна. «Судом установлено, что Елизаров не брал 5 млн руб., а Булатов передал эти деньги посреднику, то есть Джуликяну… Так где же они? И второй вопрос — Джуликян предупреждался судом о даче заведомо ложных показаний, подписывал бумагу. Я считаю, правоохранительные органы тут должны разобраться»,— выразил свое мнение защитник.

Господин Джуликян заявления Дмитрия Елизарова и его адвоката не комментирует.

Обвинение будет принимать решение об обжаловании приговора после ознакомления с его текстом.

Марина Ковалева