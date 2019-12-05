Railgo намерена потратить на обновление парка 18 млрд рублей

Группа Railgo азербайджанского бизнесмена, владельца логистического и гостиничного бизнеса Рахмана Халилова и его отца — бывшего вице-президента ЛУКОЙЛа Искендера Халилова (в марте перевела регистрацию в Башкирию) — намерена направить на обновление железнодорожного парка 18 млрд руб. Компания планирует купить у «Уралвагонзавода» 8,2 тыс. вагонов-цистерн и построить ремонтную базу в башкирском Благовещенске, что позволит создать более 400 рабочих мест. Проект обсуждался на инвестиционном часе в администрации главы Башкирии, сообщает ее пресс-служба. Власти региона намерены предоставить компании «необходимые меры поддержки», отмечается в релизе.

Railgo — крупный российский перевозчик нефтеналивных грузов по железной дороге. Создана на базе компании «ИСР транс», включает судоходную компанию «Таганрогский танкерный флот», терминал по перевалке нефтеналивных грузов «Курганнефтепродукт» и ремонтный пункт «Петролсиб-севрис». Структуры группы работают по контрактам с компаниями «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, подвижной состав насчитывает 20 тыс. единиц.

В июне Railgo подписала с властями Башкирии инвестсоглашение о строительстве предприятия по обслуживанию и ремонту подвижного состава с общим объемом вложений 21 млрд руб., включая затраты на обновление парка.

Ирина Самойлова