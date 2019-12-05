23-е заседание по делу «Седьмой студии». Главное

Еще один свидетель по делу «Седьмой студии» заявила о давлении при допросе у следователей. По словам сотрудницы департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры Александры Балашовой, следователь заявил, что она должна была знать закон о бухучете и на основе его требовать первичную документацию. Из-за давления следователя Балашова вынужденно оговорила себя и подсудимую Софью Апфельбаум. Уже после допроса она поняла, что в ее обязанности не входит знание закона о бухучете, она просила следователей исключить часть ее показаний из дела, но те отказали. Зато сегодня судья приобщила ее просьбу следователям к делу и записала фамилию следователя Васильева, который вел допрос. Ранее о давлении со стороны следователей заявила еще одна сотрудница Минкульта — Алеся Махмутова.
Всего на заседании 5 декабря были допрошены семь свидетелей: трое действующих сотрудников Минкульта — Мария Спаржина, Александра Балашова и Галина Марахтанова, один бывший сотрудник министерства — Екатерина Чуковская, два актера — Игорь Костолевский и Владимир Епифанцев, а также режиссер Евгения Беркович. Актеры и режиссер подтвердили, что мероприятия на «Платформе» ставились, но не смогли вспомнить суммы. Бывшие и нынешние сотрудники Минкульта говорили, что первичную документацию у исполнителей они требуют в редких случаях, а к «Платформе» у министерства претензий не было.