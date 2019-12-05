Транспорт рубль бережет

С начала следующего года в Самаре может вырасти стоимость проезда в муниципальном транспорте. Разовая поездка повысится с 28 до 32 руб., но при безналичной оплате изменения будут не такими существенными — от 3% до 7%. Власти города обещают массовую закупку единиц общественного транспорта в ближайшее время. Эксперты считают, что принятые меры будут стимулировать использование безналичной оплаты.

Мэрия Самары предлагает изменить стоимость проезда в городском общественном транспорте. С 1 января 2020 года планируется повысить тариф на одну поездку до 32 руб. при оплате наличными или 29 руб. при безналичной оплате. В настоящее время проезд в трамваях, троллейбусах, метрополитене, а также в автобусах, работающих на муниципальных маршрутах, обходится в 28 руб. Безлимитная транспортная карта, которая стоит 1800 руб. в месяц, может подорожать на 3,6%. Стоимость разовой поездки по студенческой и школьной транспортным картам может повыситься с 14,6 руб. до 15,6 руб. и 16 руб. соответственно. Для обладателей социальных карт жителя Самарской области месячный проездной обойдется по-прежнему в 270 руб.

В администрации отметили, что в случае индексации стоимость проезда не будет повышаться в течение двух лет. Стимулирование перехода на безналичный расчет также имеет свою пользу: ускорится обслуживание пассажиров, при этом исчезнет коррупционная составляющая.

Власти Самары привели пример Екатеринбурга, где стоимость проезда в метрополитене в текущем году повысили с 28 руб. до 32 руб. В целом в городах-миллионниках стоимость проезда в муниципальном транспорте составляет от 25 до 32 руб. При этом есть исключения. В Новосибирске проезд в метро и автобусах стоит 22 руб., а в трамваях и троллейбусах — 21 руб. С 8 декабря поездка в метро повысится до 25 руб., в автобусах — до 24 руб., в трамваях и троллейбусах — до 23 руб. При этом проезд на 1 руб. обходится дешевле при оплате транспортной картой. В Волгограде поездка в трамвае и троллейбусе стоит 25 руб., при оплате транспортной картой — 20 руб. (скоростной трамвай — 23 руб.). В Уфе поездка в трамваях и троллейбусах обходится в 20 руб. при оплате наличными и 18 руб.— при безналичной оплате. В муниципальных автобусах проезд стоит 25 руб. и 20 руб. соответственно.

После обсуждения с представителями общественности тема индексации стоимости проезда будет рассмотрена на городской тарифной комиссии. В мэрии Самары заявили, что в ближайшее время планируется закупить более 360 единиц общественного транспорта, включая 150 трамваев, 70 троллейбусов и 40 электробусов. В планах администрации до 2023 года также значится закупка 22 вагонов метро. В Куйбышевский район будет пущена новая троллейбусная линия по Фрунзенскому мосту.

За последние 15 лет более десяти российских городов лишились электротранспорта. В Астрахани, Архангельске, Шахтах и Твери уничтожили как троллейбусную сеть, так и трамвайную систему. Электротранспорт также перестал функционировать в Благовещенске, Каменске-Уральском, Кургане, Сызрани, Тюмени (везде — троллейбусы), Ногинске и Комсомольске-на-Амуре (трамваи). Еще в ряде городов сделали выбор в пользу одного электротранспорта. Например, в Перми, Липецке и Владикавказе ликвидировали троллейбусное движение, но оставили трамваи. В Иваново, Воронеже, Дзержинске убрали трамвайную сеть, оставив троллейбусы. В ряде городов, например, в соседнем Саратове, сокращают количество трамвайных маршрутов.

Самарские власти уверяют, что будут совершенствовать работу по дальнейшей эксплуатации электротранспорта. В частности, рассматривается возможность продления трамвайной сети до Крутых Ключей. В постсоветский период, в отличие от многих российских городов, самарский электротранспорт практически не пострадал. Прекратилось лишь троллейбусное движение по Волжскому проспекту и на участке ул. Максима Горького от речного вокзала до Струковского парка. В апреле 2018 года ввели в эксплуатацию новую трамвайную линию до стадиона «Самара Арена». Ее протяженность составляет 2,2 км, в состав входят две ветки, путепровод туннельного типа под ул. Дальней и разворотное кольцо с диспетчерским пунктом. Последняя станция метро (десятая по счету) «Алабинская» была открыта в феврале 2015 года.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский полагает, что повышение платы за проезд в Самаре связано с общей тенденцией, когда деятельность муниципальных перевозчиков убыточна. «Единственным муниципальным перевозчиком во всей стране, который показывает прибыль, является "Мосгортранс", где очень высокие тарифы и фактическая монополия на рынке наземного транспорта. В Самаре муниципальные перевозчики пока еще вынуждены конкурировать с частными и также выполняют социально значимую функцию, обслуживая заведомо нерентабельные маршруты в целях обеспечения транспортной доступности наименее густонаселенных районов и промзон. По факту основным источником доходов муниципальных перевозчиков являются не средства, получаемые от населения за предоставление услуг по перевозке, а субсидии из региональных бюджетов. Индексация стоимости проезда позволяет снижать нагрузку на городской бюджет в связи с ростом стоимости ресурсов, но не более. Безналичный расчет при оплате проезда позволит существенно повысить собираемость, поскольку устраняется человеческий фактор при реализации билетов водителем или кондуктором, снижаются расходы на инкассацию, кроме того, эквайринг чаще всего предоставляется банками-партнерами на очень выгодных для перевозчика условиях»,— считает господин Жарский.

По мнению первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, перевозчики вынуждены поднимать плату за проезд, так как расходы на обслуживание транспорта, ремонт, электричество топливо растут. Даже на улучшение качества предоставляемой услуги и обновление автопарка эти средства не идут, они только покрывают текущие расходы пассажирских автопредприятий. Последнее повышение стоимости проезда в муниципальном автотранспорте произошло во многих регионах РФ и связано оно с ростом акцизов на топливо. Несмотря на рост тарифов и проездных билетов, граждане не станут меньше пользоваться общественным транспортом. Наоборот, в последнее время наблюдается тенденция, когда владельцы личных автомобилей ради экономии средств пересаживаются на трамваи, троллейбусы и метро. Рост цен на бензин и дизтопливо бьет и по этой категории населения, а личный автомобиль все больше превращается в предмет роскоши. Что касается Самары, то реальное повышение платы за проезд будет несущественным, так как для обладателей банковских и транспортных карт поездка станет дороже на 1 руб.»,— отмечает эксперт.

Андрей Сазонов

Андрей Сазонов