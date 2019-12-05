Банкирский дом «Санкт-Петербург» продает участок площадью 58,7 га на Софийской

В Петербурге выставлен на продажу участок площадью 58,7 га на пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы, принадлежащий одной из дочерних структур ЗАО «Банкирский дом "Санкт-Петербург"» миллиардера Давида Трактовенко. Об этом со ссылкой на брокера сделки — АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» сообщает «Деловой Петербург».

На территории, поделенной на 26 участков, запланирован проект многофункциональной зоны, в состав которой должны войти торговые, складские и промышленные объекты, а также общественно-деловые здания. Инвесторам предлагается приобрести как отдельные участки площадью от 0,7 до 4,8 га (около 15 млн руб. за 1 га), так и весь проект в целом. Его общая цена не называется, однако исходя из стоимости отдельных участков может составить около 880 млн рублей.