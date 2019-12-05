Чиновникам не счесть

Правительство Удмуртии приняло решение централизовать бухгалтерские и кадровые службы всех госучреждений в региональном центре учета и отчетности. По задумке инициаторов реформы, это позволит повысить качество ведения учета и сократить расходы на содержание служб на 181,5 млн руб. При этом в плане мероприятий отмечается, что в дальнейшем будет разработана «дорожная карта» по передаче полномочий центра на аутсорсинг. Эксперты считают, что централизация позволит оптимизировать систему и сделать ее более эффективной и менее затратной. При этом передача полномочий на аутсорсинг может нести риски.

Всего планируется провести централизацию бухгалтерских и кадровых служб 376 госучреждений республики, сообщили в минфине Удмуртии. Полномочия будут переданы в государственное казенное учреждение «Республиканский центр учета и отчетности», подведомственное минфину. Учреждение создается на базе действующей централизованной бухгалтерии министерства здравоохранения Удмуртии.

«Централизация кадровых и бухгалтерских ресурсов в едином центре компетенций позволит предотвратить искажение отчетности об использовании государственных финансов, повысить качество ведения учета, производительность труда работников и снизить расходы на выполнение учетных функций»,— отмечается в заявлении минфина.

Как сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии, в частности, по итогам проверок государственного контрольного комитета и минфина республики в учреждениях были установлены нарушения в учете и искажение бухгалтерской отчетности: в 2016 году на сумму 1,6 млрд руб., в 2017 году — 2,2 млрд руб., в 2018 году — 1,8 млрд руб. Существенный объем выявляемых нарушений связан с активно меняющимся законодательством о бухгалтерском учете. При этом до 2022 года в России поэтапно вводятся федеральные стандарты бухгалтерского учета в учреждениях бюджетной сферы, что существенно усложняет работу бухгалтеров учреждений.

В правительстве отмечают, что уже есть положительный опыт централизации учетных функций — это создание единой централизованной кадровой службы в 2018 году. Оно позволило унифицировать кадровое делопроизводство, сократить сроки принятия решений, сделать понятной и прозрачной процедуру подбора кадров, проведения конкурсов на замещение вакантных должностей. Количество работников кадровой службы тогда было сокращено примерно на 30% за счет уменьшения количества ставок кадровиков в органах исполнительной государственной власти. Экономия составила порядка 8 млн руб. в год.

Согласно планам по централизации бухгалтерских и кадровых служб, для ведения учета планируется использовать единую информационную систему, что позволит на 30% сократить расходы на обслуживание используемых программных продуктов, обеспечит единообразие бухгалтерского и кадрового учета, его прозрачность и открытость, говорят в ведомстве. Передачу полномочий планируется провести до 1 октября 2020 года. «Предельная штатная численность казенного учреждения сформирована за счет численности принимаемых на обслуживание учреждений, с учетом ее сокращения на 20%, что позволит сократить ежегодные расходы на содержание кадровых и бухгалтерских служб государственных учреждений республики на 181,5 млн руб.»,— отмечается в сообщении минфина.

При этом в самом распоряжении правительства республики в плане мероприятий указывается, что к октябрю 2020 года будет разработана «дорожная карта» по передаче полномочий центра на аутсорсинг.

Председатель постоянной комиссии госсовета Удмуртии по бюджету, налогам и финансам Юрий Тюрин называет инициативу по централизации бухгалтерских и кадровых служб правильной и считает, что она действительно даст определенную экономию. «Это позволит стандартизировать процессы, будет более прозрачной и понятной штатная численность и нагрузка людей. Конечно, учреждения испытают некие неудобства в первое время, пока это все будет притираться. Да, решение непростое, болезненное, но если мы ратуем за эффективное использование средств в бюджете республике, значит это делать надо»,— прокомментировал господин Тюрин.

В то же время он выступает против передачи этих функций в дальнейшем на аутсорсинг.

«Я не доверил бы такие полномочия на аутсорсинг. Не верю, что сторонние компании смогут предложить более качественные и дешевые услуги, чем госучреждение. Это не тот бизнес, где возможна какая-то оптимизация, но возможны различные риски»,— считает депутат.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал отмечает, что,кроме «очевидных плюсов» централизации, в частности сокращения расходов, обеспечения единообразия в бухгалтерском и кадровом учете, оптимизации технологий учета, возможны негативные стороны такого решения. «В процессе такого перехода неизбежны различные нестыковки, многочисленные проверки документации и т. д. Прежде чем отдельная бухгалтерия госучреждения передаст свои полномочия единому центру, придется провести работу по приведению в порядок большого объема информации. Стоит отметить, что перевод бухгалтерской работы госучреждений в единый центр проводится не первый год и затронул многие министерства и ведомства по всей стране. Эта оптимизация необходима с точки зрения сокращения расходов и приведения всей системы бухучета к единообразию»,— говорит эксперт.

Он не видит ничего «необычного или страшного» в передаче этих функций на аутсорсинг. По его словам, по такой системе в ряде регионов начинают работать различные государственные ведомства и муниципальные предприятия. При этом единственным минусом он указывает то, что в процессе такой оптимизации много кадровиков и бухгалтеров, работающих в госучреждениях, останутся без работы.

Михаил Красильников