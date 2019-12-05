В Самаре протекающие крыши стали причиной возбуждения уголовного дела

В Самаре возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом в четверг информирует СК РФ.

Как отмечается в сообщении, жители жаловались на протечки крыши еще в марте 2019 года. Сюжет о бездействии управляющей компании вышел на одном из федеральных каналов. Несмотря на многочисленные жалобы, ремонтные работы так и не были проведены. По данному факту была проведена проверка, в ходе которой удалось установить, что 1 августа 2017 сотрудники управляющей «ПЖРТ № 11» провели некачественный ремонт многоквартирного дома на ул. Краснодонской, 9, из-за чего в кровле появилось множество дефектов, которые вызвали протечки крыши.

Расследование уголовного дела продолжается.

Анастасия Юдина