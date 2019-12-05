Полина Киценко, Борис Белоцерковский, Борис и Ирина Зарьковы на ужине Bang & Olufsen

В московском ресторане Selfie датская компания Bang & Olufsen представила новый 77-дюймовый телевизор Beovision Harmony. О новинке гостям рассказали представители, прибывшие из Дании, а также генеральный директор Bang & Olufsen в России Владимир Трояновский, ведущей мероприятия была Екатерина Одинцова. После окончания официальной части перед гостями выступила Ян Гэ, а затем за диджейский пульт встал Ефим Гинзбург.

Среди гостей были: Полина Киценко, Борис Белоцерковский, Полина Аскери, Елена Ремчукова, Борис и Ирина Зарьковы, Дина Немцова, Екатерина Одинцова и другие.