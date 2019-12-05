«Дмитрий Медведев отчасти повторил сам себя»

Дмитрий Медведев поговорил с известными юмористами, спортивным комментатором и школьницей. Нынешнее общение премьер-министра с прессой кардинально отличалось от предыдущих встреч подобного формата. Кроме журналистов федеральных телеканалов вопросы главе правительства задавали представители других медийных жанров. Медведев, в частности, высказался по теме московских протестов, инвестиционного климата, перспективе отключения интернета. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что премьер-министр попытался напомнить самого себя десятилетней давности.

Дмитрий Анатольевич смог удивить, пригласив совершенно неожиданный состав участников. Именно по этой причине получился именно настоящий разговор с премьер-министром. В первую очередь потому, что часть присутствующих нельзя назвать журналистами. Помимо представителей привычных федеральных телеканалов в зале присутствовали известный блогер и ведущая телеканала «Пятница» Анастасия Ивлеева, экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, известный комментатор Константин Генич, а также девятилетняя школьница Анна Тадыщенко от детского телеканала «Карусель».

Приглашенные старались задавать острые вопросы. Однако некоторые из тем, что на слуху, так и остались в соцсетях. Никто из присутствующих ничего такого не обозначил. Хотя в подобное изначально не очень верилось. И тем не менее премьера спросили про «московское дело», про инвестиционный климат, про Украину и Белоруссию, про домашнее насилие, про опасность отключения интернета, про «Яндекс». В большинстве ответов Дмитрий Медведев как бы пытался успокоить: государство народу не враг, и тем более молодежи, но, чтобы заявить свое мнение, не нужно выходить на площадь.

Дмитрий Медведев, премьер-министр: «Законодательство может нравиться или не нравиться, это понятно, но все-таки его нужно соблюдать, иначе мы можем докатиться до очень опасных ситуаций, которые в нашей стране могут вообще превратиться в плохую проблему».

Как ни пыталась Юлия Михалкова со всей серьезностью говорить о национальных проектах, все равно немного походило на пародию — так могло показаться со стороны. Но, видимо, в этом и была цель всего этого действа — в нестандартности. «На мой взгляд, существует проблема информирования молодежи, потому что в той среде, где они обитают — YouTube, Instagram, TikTok — про нацпроекты практически не говорят»,— заявила Михалкова.

Тимур Батрутдинов спросил про конкуренцию интернета и телевидения, при этом упомянул термин «тандем». Они с Гариком Харламовым играют Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Премьер пустился в долгие рассуждения, но вначале пошутил, помянув еще одну пресс-конференцию — ту, что пройдет позже:

— Так же, как вы, являюсь частью известного в нашей стране дуэта, я бы даже сказал, тандема, и в нашем тандеме вас обычно играю я, чтобы вы понимали, почему вопрос задаю я, а не Харламов. — Молодец! Правильно ли я вас понимаю, Тимур, что на другую пресс-конференцию, которая тоже скоро будет, поедет Харламов? — Абсолютно правильно. — Ладно.

Наверное, главной задачей организаторов действа было привлечение молодежной аудитории и даже детской. Да и в целом попытаться сделать так, чтобы было не скучно. Рейтинги подобных форматов в последнее время стали падать. Можно с уверенностью сказать, что в этой части удалось добиться определенного результата. В этот раз «Разговор с Дмитрием Медведевым» выглядел ярче. Но что касается, собственно, информативной части — здесь без сенсаций. Стандартные вопросы, стандартные ответы. Медведев отчасти повторил сам себя образца десятилетней давности: будучи президентом, он встречался и с Comedy Club, и с другими известными людьми, шутил в непринужденной обстановке, вот и слово «тандем» как раз из этого прошлого.

Интервью Дмитрия Медведева телеканалам. Главное Читать далее

Премьер участвует — нет, не в предвыборной кампании — он пытается заявить о себе, как о живом, прогрессивном политике. Кто знает, может, и получится. Но, как известно, в одну реку нельзя войти дважды.