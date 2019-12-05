05 декабря, четверг
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Без горячей воды остались почти 10 тысяч автозаводцев

Последствия аварии затронули более ста жилых домов, двенадцать детсадов и две школы.

от

Такие данные приводит Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Около полудня в соцсетях появились сообщения, что в жилых домах нет горячей воды. Согласно поступившим позже официальным данным, произошла авария не инженерных сетях. Вследствие этого инцидента была прекращена подача горячей воды в 103 многоквартирных дома, а также 12 детских садов и две школы. Сообщается, что теплоснабжение не нарушено.

По подсчетам председателя Союза собственников жилья Нижегородской области Натальи Шартановой, это уже седьмой крупный инцидент на инженерных сетях с начала осенне-зимнего сезона.

Ранее «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщал, что 25 ноября в результате аварии на магистральном трубопроводе без отопления остались более трехсот домов в Советском и Нижегородском районах Нижнего Новгорода. А 28 ноября центральное отопление было отключено в 26 многоквартирных домах в Дзержинске.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

ОНФ заявляет о срыве сроков благоустройства Гребного канала Обращение по этому вопросу направлено в правительство Нижегородской области.
На Стрелке все-таки построят 17 тысяч квадратных метров жилья По соседству с культурно-образовательным центром появятся апартаменты.
Нижегородцы снова требуют перевести время Автор очередной петиции предлагает отойти от московского времени сразу на 2 часа.
Завод по переработке пластикового мусора открылся в Нижнем Новгороде Мощность предприятия позволяет перерабатывать весь пластиковые бытовые отходы региона.
Единые правила для нестационарной торговли вводятся в Нижегородской области Срок действия договоров на размещение ларьков возрастет до трех лет.
В плюсе на миллион Бюджет Нижнего Новгорода впервые за десять лет станет профицитным.
Профиль пользователя