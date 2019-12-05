Без горячей воды остались почти 10 тысяч автозаводцев Последствия аварии затронули более ста жилых домов, двенадцать детсадов и две школы.

Такие данные приводит Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Около полудня в соцсетях появились сообщения, что в жилых домах нет горячей воды. Согласно поступившим позже официальным данным, произошла авария не инженерных сетях. Вследствие этого инцидента была прекращена подача горячей воды в 103 многоквартирных дома, а также 12 детских садов и две школы. Сообщается, что теплоснабжение не нарушено.

По подсчетам председателя Союза собственников жилья Нижегородской области Натальи Шартановой, это уже седьмой крупный инцидент на инженерных сетях с начала осенне-зимнего сезона.

Ранее «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщал, что 25 ноября в результате аварии на магистральном трубопроводе без отопления остались более трехсот домов в Советском и Нижегородском районах Нижнего Новгорода. А 28 ноября центральное отопление было отключено в 26 многоквартирных домах в Дзержинске.