Генподрядчик строительства моста через Чусовую планирует ликвидировать отставание в 2020 году

Генподрядчик строительства моста через Чусовую планирует ликвидировать отставание от графика в течение 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Как пояснил директор АО «Стройтрансгаз» по строительству проектов в Пермском крае Алексей Романов, отставание вызвано большим объемом подготовительных работ. «Мы потратили существенно больше времени, чем планировали на корректировку проектно-сметной документации, организацию подъездных путей, временных подъездов, подход в русло реки. Сейчас мы стабилизировали отставание», – заявил представитель Генподрядчика. По его словам, ускорить темпы строительства планируется за счет выбора субподрядчиков на строительство дорожной части и реконструкцию путепроводов.

Строительство нового моста и подходов к нему планируется завершить к 2022 году. «Сейчас ведутся активные работы по строительству технологических проездов на левом и правом берегах, строительству рабочих мостов с левого и правого берегов и первой из 14 опор нового мост. Строительство будет вестись одновременно по двум технологиям – с использованием плавсредств и временного моста», – сообщают в пресс-службе регионального правительства. Новый мост будет расположен в 18 метрах от действующего и примет на себя половину транспортной нагрузки. Предполагается, что после строительства нового моста, не него на один сезон будет перенаправлено все движение. За это время завершится реконструкция действующего моста.