Грузооборот морского порта Ростов-на-Дону за 11 месяцев сократился на 7%

Общий грузооборот морского порта Ростов-на-Дону с начала года составил 21,1 млн т, что на 7% ниже показателя аналогичного периода 2018 года, сообщает ИАА «ПортНьюс».

Объем погрузки за отчетный период текущего года составил 13,8 млн тгрузов, что, по данным ИАА «ПортНьюс», на 7% ниже уровня прошлого года. Объем транзита за отчетный период 2019 года составил 6,8 млн тонн, что на 6% ниже соответствующего показателя за 11 месяцев 2018 года. Таким образом, объем выгрузки за 11 месяцев 2019 года составил 600 тыс. т, что на 4% ниже прошлогоднего показателя. За отчетный период в номенклатуре грузов преобладали зерновые, нефтепродукты и уголь. Обработка зерновых сократилась на 31%, до 7,6 млн т, нефтепродуктов – на 12%, до 6,4 млн т. Объем перевалки незерновых грузов навалом увеличился на 86%, до 3,1 млн т, угля – на 12%, до 2,4 млн т.

Судозаход порта за 11 мес. 2019 года уменьшился на 6% и составил 7570 ед. флота.

Дарья Голякова