Выступление Татьяны Косаревой на MEDIA&PR SUMMIT

4 декабря ассоциация REPA провела 4й MEDIA&PR SUMMIT. Это ежегодное мероприятие в преддверии федеральной премии JOY (Journalist of the year) – для журналистов, пишущих о недвижимости.

В числе спикеров были многие представители госструктур и крупных девелоперских компаний, но самым впечатляющим и сильным оказался посыл от Татьяны Косаревой, руководителя пресс-службы Москомстройинвест. Мы решили, что как ассоциация не можем оставить такое важное обращение за стенами нашего саммита, и просто необходимо его разместить в публичном поле!

Итак, почти без сокращений, представляем выступление Татьяны Косаревой, обращенное к PR-департаментам и пресс-секретарям девелоперских компаний и ко всему рынку недвижимости в целом.

«На рынке недвижимости меняются условия игры не только в законодательном плане (а это основное событие в этом году), но и в плане работы PR-служб.

Я бы сказала так: наша обкатанная ранее работа фактически сейчас никому не нужна.

Все эти форумы, круглые столы, конференции изжили себя года три назад. Вы не заметили, коллеги, что на мероприятиях подобного масштаба мы говорим об одном и том же, немного поноем, немного попиаримся и на этом все. Форумы, на которых присутствуют одни и те же спикеры, партнеры и приходящие участники, стали похожи, как близнецы. И вот мы сидим и пишем нашим спикерам тексты (а по факту переписываем старые доклады с обновлением цифр). Поучаствовали в форуме, поставили галочку и пошли дальше. Что за цель была в участии? Иногда сами не знаем. На самом деле, нам не хватает практических мероприятий, семинаров именно для пиарщиков. Время ставит перед нами новые задачи. Обмен опытом работы с населением, дольщиками, политиками, депутатами – вот, что нам нужно.

Фото: Ассоциация REPA

Обновленный пиарщик – это прежде всего антикризисный менеджер, а не просто специалист, пишущий релизы, готовящий интервью и новости на сайт.

Да, с нас это тоже никто не снимал, и мы должны это делать. Но специфика нашего времени такова, что наши положительные новости и прочий контент становится никому не нужным, если в игру вступают недовольные граждане/дольщики с наших объектов строительства. И здесь в игру вступает антикризисный менеджмент. Для того, чтобы инфополе оставалось положительным, нам нужно отрабатывать конфликты с населением мгновенно.

Если проблема дошла до СМИ, значит, мы плохо отработали или не отреагировали вовремя.

У тех компаний, где налажены связи внутри коллектива, есть прямая связь со всеми руководителями направлений, с прорабами на стройках, в конце концов, вовремя появляется вся информация. Соцсети, мессенджеры и форумы дольщиков также становятся нам помощниками. Но узнать о проблеме – одно, решить ее – другое. Наш Комитет контролирует всех застройщиков Москвы, и мы работаем с PR-службами всех компаний Клуба инвесторов Москвы. На практике вижу, что понимание о мгновенном реагировании в решении проблемы с дольщиками есть, к сожалению, у меньшинства.

Иногда пиарщики застройщиков узнают о конфликте, возникшем на их проекте, либо от меня лично, либо от своего руководителя, которому позвонили из Стройкомплекса.

И последняя ситуация – это уже совсем тяжелый случай. Однако, такое встречается достаточно часто. Наш Комитет иногда узнает о ситуации из писем граждан, которые обращаются к нам за помощью. Пачки писем дольщиков – это тот, не отработанный PR-службами конфликт, который приходится разгребать потом совместными усилиями.

И тут обычно запускается механизм, которым пользуются все грамотные дольщики – «звонок другу». Наверное, вы уже поняли, что таким «другом» для граждан становятся СМИ.

Это не значит, что журналисты – враги пиарщиков. Совсем нет. Я повторяюсь, это всего лишь означает, что граждане ищут публичности из-за того, что их вопросы не решаются на местах. Некоторые пиарщики говорят нам, что работа с населением – это не их задача в компании. И тут, внимание, вопрос: а чья работа? Паблик рилейшнз в переводе с английского и означает – связь с общественностью. В чем тогда ваша роль в компании?

Походы на форумы, выгуливание нарядов, красивые фото в Фейсбуке? Это уже прошлый век, ребята!

Если у вас «фонит» тот или иной вопрос, то ваша задача – устранить проблему.

Как мы знаем, закон о долевом строительстве потому и был отдан на откуп банкам, потому что сильно мы с вами, ребята, «фонили» на государственном уровне. И обманутые дольщики стройными рядами писали жалобы во все инстанции. И теперь что имеем, то имеем…

Эскроу-счета, дорогие банковские деньги, удорожание проектов… На мой взгляд, мы – пиарщики строительной отрасли – тоже в этом виноваты!

Какой вопрос мне хотелось бы еще поднять. Скорость реакции, о которой я уже говорила ранее, зачастую становится камнем преткновения в согласовании позиции с застройщиками по тому или иному вопросу. И здесь опять упущенное время. Мы можем ждать согласования внутри компании иногда до суток. Факт, который говорит о том, что внутри компании пиар-служба не ставится на первый план. Нет прямой связи с генеральным директором, а значит, что не выстроены необходимые отношения с руководством. Все эти задачи должны решаться грамотным руководителем PR в первую очередь.

Фото: Ассоциация REPA

Могу отметить, что с некоторыми пиарщиками мы общаемся в ежедневном режиме, решая вопросы онлайн. В том числе есть общее взаимодействие со СМИ: релизы, комментарии и прочее. Хотелось бы, чтобы другие компании последовали их примеру! Всегда рады помочь и готовы к взаимодействию по всем вопросам!».

Ассоциация REPA приглашает всех участников рынка посетить 12 декабря церемонию награждения премии JOY 2019, где можно будет в неформальной обстановке пообщаться с представителями ключевых СМИ, PR-директорами девелоперских компаний и пресс-секретарями госструктур. Надеемся, что это окажется дополнительным стимулом для общения участников рынка и становления будущей успешной совместной работы!