Бессоновские депутаты получили предупреждения за недостоверную информацию о доходах

В Бессоновском районе Пензенской области семь депутатов представили неполные и недостоверные сведения о своих доходах и имуществе и членов семьи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Прокурорская проверка показала, что народные избранники неверно отразили доходы по основному месту работы и от предпринимательской деятельности, сведения об имуществе.

В представительный орган Бессоновского района внесено представление. Депутаты привлечены к ответственности в виде предупреждения.

Иван Сергеев