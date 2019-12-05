05 декабря, четверг
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Пресс-релиз

Бессоновские депутаты получили предупреждения за недостоверную информацию о доходах

В Бессоновском районе Пензенской области семь депутатов представили неполные и недостоверные сведения о своих доходах и имуществе и членов семьи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Прокурорская проверка показала, что народные избранники неверно отразили доходы по основному месту работы и от предпринимательской деятельности, сведения об имуществе.

В представительный орган Бессоновского района внесено представление. Депутаты привлечены к ответственности в виде предупреждения.

Иван Сергеев


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