ОНФ заявляет о срыве сроков благоустройства Гребного канала

Нижегородское региональное отделение Общероссийского народного фронта провело 5 декабря рейд по Гребному каналу и сделало вывод о срыве сроков благоустройства данной территории.

Обращение по этому вопросу направлено в областное правительство. Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ Борис Караганов.

Работы по благоустройству территории Гребного канала проводятся в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» и должны были завершиться еще в октябре 2019 года. В начале лета был объявлен конкурс, который не состоялся, поскольку заявку на участие в нем подала только одна организация, каковой оказалось московское ООО «Смарт», с которым и был заключен контракт. По условиям договора, подрядчик должен был благоустроить объект к середине июля, получив за это 24,6 млн рублей. Однако срок сдачи объекта был перенесен на 25 октября, но и сегодня работы не закончены в полном объеме.

По словам Бориса Караганова, активисты ОНФ наблюдали за этим процессом, но там все очень сложно начиналось. Собеседник «ЪFM НН» сообщил, что подрядчик приступил к работе только в сентябре. На сегодня, как считают участники рейда, остался не выполненным огромный объем работ, и у активистов ОНФ есть сомнения, что работы будут завершены в декабре, как обещает подрядчик. Вызывает сомнение и качество выполнения работ по благоустройству зимой, когда уже выпал снег.

Сопредседатель нижегородского штаба ОНФ сообщил, что на сегодня сделана только веранда, и перечислил, что еще надо сделать: бетонировать дорожки, поставить скамейки, урны, выполнить много других работ согласно дизайн-проекта.

Ранее «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщал, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил до середины декабря провести совещания, на которых должна получить оценку реализация нацпроектов в каждом муниципальном образовании. Сегодня прошло заседание Общественной палаты Нижнего Новгорода, на котором глава города Владимир Панов рассказал о реализации нацпроектов. На 11 декабря назначено внеочередное заседание гордумы, на котором будет заслушан отчет об исполнении нацпроектов в Нижнем Новгороде.