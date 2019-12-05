«ЮВТ Аэро» соединит Казань с Екатеринбургом и Новокузнецком

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» с 4 января запустит рейс по маршруту Казань-Екатеринбург-Новокузнецк, пишет "Ъ-Казань". Рейсы будут выполняться на «Бомбардье CRJ-200», максимальная вместимость — 50 человек. Самолеты будут летать два раза в неделю: по средам и субботам. Рейс будет отправляться из Казани в 10:30, прибывать в 14:00 в Екатеринбург, откуда самолет вылетит в 15:00 и прилетит в 19:30 в Новокузнецк. В обратном направлении вылет из Новокузнецка запланирован на 20:30, посадка в Екатеринбурге – на 21:00. Оттуда самолет будет вылетать в 22:00, а посадка в Казани ожидается в 21:40. Для каждого из городов указано местное время.