Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает, как прошло его путешествие в Тверь, и рассуждает, кем на самом деле являлся Афанасий Никитин.

Путешествие в Тверь сегодня на Jaguar F-Pace SVR. Даже не глядя на последние три буквы, можно сразу определить спортивный, я бы даже сказал, исключительный статус английского кроссовера. 550 л.с. с мощным «ягуаровским» выхлопом и комфортом кресел-«ковшей», обтянутых дорогущей кожей, перенесли меня в Тверь сказочно быстро.

И первое, что я сделал, — поклонился памятнику самому загадочному путешественнику всех времен и народов Афанасию Никитину. Кем на самом деле был этот удивительный человек, совершивший «Хождение за три моря», о чем и книга есть, и фильмы? И вот что Карамзин о нем пишет: «В то время как Васко да Гама единственно мыслил о возможности найти путь от Африки к Индостану, наш тверитянин уже купечествовал на берегу Малабара». То есть наш Афанасий уже вовсю торговал в Индии, в XV веке, когда европейцы только мечтали об этом.

Так-то оно так, только вот настоящим ли купцом был Никитин? По многим территориям путешествовал Афанасий без податей, прекрасно владел несколькими языками, в том числе и тюркским, и персидским. И писал, и составлял карты, и вообще многие его приключения напоминают «Семнадцать мгновений весны» тех древних времен. И дотошным был, как Штирлиц, сообщал даже, что «в Индии гулящих женщин много, и потому они дешевые: если имеешь с ней тесную связь». О коммерции его доподлинно известно лишь то, что продал он коня себе в убыток.

А в Тверь так и не вернулся, умер на обратном пути из Индии где-то под Смоленском. Здесь даже Ягуар F-Pace SVR рыкнул не хищно вовсе, а понимающе и сочувственно как-то. Такие дела.