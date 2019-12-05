Piaget празднуют наступление Нового года выпуском часов Zodiac Altiplano

Piaget отмечают наступление китайского Нового года, посвящая часы Altiplano знаку будущего года — Крысе. Часы в корпусе из белого золота оснащены ультратонким калибром Piaget 430P с ручным заводом толщиной всего 2,1 мм. Циферблат часов, обрамленный безелем с 78 бриллиантами, украшен эмалевой росписью в техниках cloisonn и Grand Feu. На нем изображены две белые крысы, смотрящие в одном направлении. Процесс эмалирования начинается с нанесения рисунка на поверхность циферблата золотой нитью. Так создаются перегородки, которые затем заполняются эмалевыми пигментами. Эмаль многократно обжигают в печи при температуре 820–850°C и потом шлифуют и лакируют до характерного блеска. Автор этой работы, Анита Порше, известный мастер-эмальер, обыграла эффект света и тени и добилась нежнейших оттенков серого.

Piaget хранят и развивают техники Mtiers d`Art в своих коллекциях, будь то мозаика маркетри из дерева или перьев, искусство гравировки или эмалирования. Дом стремится к созданию неординарных ювелирных украшений и часов. Применяя эти уникальные секреты мастерства, Piaget прославляют Mtiers d`Art и отдают дань уважения талантливым мастерам.