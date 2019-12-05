Футбольный клуб ЦСКА попросил «Краснодар» не пускать своих фанатов на матч бесплатно

Московская команда обратилась в дирекцию краснодарского клуба с просьбой не распространять среди собственных фанатов бесплатные билеты в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги. Об это в своем Twitter написал коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян.

«Все знают о том, что наш клуб предоставляет бесплатные билеты всем гостям без исключения, взамен мы просим их не ругаться матом и не жечь файеры на играх. С ЦСКА мы играем 7 декабря. Клуб получил от них официальное письмо не предоставлять им билеты бесплатно, только за деньги», - сообщил он.

Андрей Ульченко