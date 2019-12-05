На газификацию Тюменской области направят 7 млрд рублей

К 2024 году уровень газификации населения Тюменской области должен приблизиться к 98% (сейчас 94%). Это предусматривает программа газификации региона на 2019-2023 годы, которую в конце ноября подписал губернатор Александр Моор. На программу планируется потратить около 7 млрд руб., из которых 6,8 млрд — вложения дочерних обществ «Газпрома», надбавки за транспортировку газа и средства населения. Финансирование из бюджета Тюменской области составит 197,3 млн руб.

Как сообщает департамент ЖКХ Тюменской области, за пять лет действия программы жители более 30 тыс. домовладений получат возможность подключения к газовым сетям.

Напомним, 9 сентября Федеральная антимонопольная служба, правительство Тюменской области, АО «Газпром газораспределение Север» и управляющая организация ООО «Газпром межрегионгаз Север» подписали регулярный контракт, направленный на развитие газификации. Кроме специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям, регуляторный контракт предусматривает использование для газификации региона дополнительные источники финансирования, определенные в рамках утверждения тарифов на следующий долгосрочный период регулирования (в период с 2019 по 2023 год включительно).