Tous запускают кампанию с Эммой Робертс

Американская актриса Эмма Робертс стала героиней кампании-мюзикла ювелирной марки Tous.

В ней актриса крутит в руках фирменной круглой коробочкой Tous и показывает, как ее упаковывать. В шутливом тоне кампания рассказывает о чувстве восторга, возникающем когда находишь или вручаешь тот самый «почти идеальный подарок». Когда специально сочиненные для ролика песня и танцы подходят к финалу, зрители осознают, что упаковка не важна, ведь главное — внутри. Отсюда и слоган кампании: «Сложно упаковать, легко полюбить».

Кампания будет транслироваться по телевидению в Испании, Мексике, Португалии и России, а также в кинотеатрах в Польше, на Украине и в Чехии. Она появится в интернет-СМИ, наружной рекламе и в прессе по всему миру. Инфлюенсеры по всему миру откликнутся на призыв упаковать «почти идеальный подарок» в рамках программы #tousunboxing, который запустит в Instagram в декабре Эмма Робертс через свой личный аккаунт.