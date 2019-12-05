В Ростовской области с 2020 года введут налог на самозанятых

Государственная дума РФ приняла закон о введении налога на самозанятых с 1 января 2020 года в регионах-донорах, которые не получают дотации из госбюджета, а также в субъектах РФ, где расположены города-миллионники, сообщает ТАСС. Помимо Ростовской области, в список вошли Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Башкирия, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

По мнению депутатов, в этих регионах власти не будут использовать закон как попытку получения дополнительных доходов. По итогам эксперимента авторы законопроекта оценят возможность и целесообразность его расширения с 1 июля 2020 года на всю страну.

Сейчас время налог на самозанятых действует только на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

Дарья Голякова