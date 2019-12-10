Люди и манекены

Денис Токмаков

Такие снимки были популярны среди фронтовых операторов, наверняка прибегавших к постановке. Реквизит был нехитрым: что-то вытащенное из-под обломков, какой-нибудь символ побежденной армии, мирное местное население, ну и сами победители.

Willys MB – самый известный внедорожник Второй мировой, выпускавшийся в США сразу на двух предприятиях: Willys-Overland Motors и Ford Motor Company. Легкий вес, простой кузов и полный привод обеспечили ему популярность и в войсках союзников, и в Красной армии. Появилась и типичная посадка пассажира, упиравшегося ногой в дверной проем.

Military Police, или «военная полиция», в США была создана как род войск в 1941 году. Помимо профилактики правонарушений в собственных войсках и расследования преступлений, если таковые все-таки случались, в ее обязанности также входил контроль и регулирование движения военного транспорта.

Слово «манекен» происходит, по одной версии, от французского слова mannequin, по другой – от схожего с ним по произношению голландского mannekijn. Перевод в обоих случаях одинаков – человечек. Первые манекены появились в Европе в XVIII веке, а до этого их роль выполняли «пандоры» – куклы почти в человеческий рост, служившие для демонстрации одежды.

На «животе» манекена можно разглядеть нацарапанные буквы – KDF. Аббревиатура расшифровывается как Kraft durch Freude, или «Сила через радость», – политическая организация, отвечавшая в Германии за досуг населения и еще за «народный автомобиль», будущий Volkswagen Kaefer. Деньги на него собирала именно KDF, но при нацистском режиме машин никто так и не получил.

Вместо обещанных «Фольксвагенов» жители Германии получили войну и разруху. Гужевой транспорт в 1945 году стал основным для побежденных немцев, оставшихся без общественного транспорта, личных автомобилей и даже бензина. На снимке телега со скарбом послушно уступает дорогу американским джипам, а о KDF напоминает только надпись на манекене.