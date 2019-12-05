ЦБ сообщил о манипулировании торгами на валютном рынке бывшим сотрудником ВЭБ.РФ

Бывший сотрудник ВЭБ.РФ Николай Бычков и компания Fengda Trading Ltd в апреле—июне 2018 года неоднократно осуществляли манипулирование рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM на Московской бирже, говорится в заявлении пресс-службы Центрального банка России.

Как указывается в заявлении, с 13 апреля по 13 июня прошлого года господин Бычков систематически совершал на анонимных биржевых торгах сделки Fengda Trading Ltd по предварительному соглашению. На тот момент мужчина был уполномочен совершать конверсионные операции и вести открытую валютную позицию ВЭБ.РФ на торгах.

По информации Центробанка, компания совершала покупку или необеспеченную продажу иностранной валюты по рыночным ценам, после чего выставляла одну или несколько лимитированных заявок на закрытие только что набранной позиции по более выгодным курсам. После этого Николай Бычков, действуя от имени банка, выставлял одну или несколько заявок, мгновенное исполнение которых приводило к изменениям курса до уровней, на которых были расположены заявки Fengda Trading Ltd, что позволяло компании закрыть позицию с прибылью.

Подобное торговое поведение приводило к существенным отклонениям объема торгов валютными инструментами. По данной схеме было совершено более 50 серий сделок, в результате которых компания получила доход на сумму свыше 49 млн руб. «Банк России направил Бычкову и Fengda Trading Ltd предписания о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем. Материалы проверки направлены Банком России в правоохранительные органы»,— заявил регулятор.

Представитель ВЭБ.РФ сообщил ТАСС, что господин Бычков не работает в госкорпорации уже более года. «Указанный человек не работает в ВЭБ.РФ с августа 2018 года. Он был уволен за выявленные в ходе внутренней проверки нарушения в своей деятельности»,— заявили в организации.