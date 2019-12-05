Жители Новороссийска должны определиться с планом работ по благоустройству

До 20 декабря в городе пройдет голосование жителей по программе благоустройства общественных территорий на следующий год. По его результатам общественной комиссией будет разработан соответствующий план работ, сообщает «Официальный Новороссийск». Предложения и пожелания принимаются в районных и сельских администрациях, в ТЦ «Красная площадь», других торговых центрах, а также в «Узловой больнице на станции Новороссийск ОАО «РЖД».

«Рейтинговое голосование горожан для Новороссийска не ново. Многие жители уже принимали участие в подобной процедуре в этом году и убедились, что их мнения учитываются. Участвовать в голосовании смогут все жители города старше 14 лет», - отметил в соцсетях Игорь Дяченко.

Андрей Ульченко