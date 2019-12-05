В Petropavlovsk укрупняются миноритарии

Суверенный фонд Абу-Даби увеличил долю в капитале золотодобывающей компании Petropavlovsk до 4,5%. Это уже второй крупный миноритарий, объявивший о наращивании доли на этой неделе, вслед за фондами Prosperity. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей 22,4% является Роман Троценко. Акции компании растут на Лондонской бирже в пределах 1%.

Суверенный фонд Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) владеет долей 4,5% в золотодобывающей компании Petropavlovsk, активы которой сконцентрированы в Амурской области. Об этом стало известно из сообщения компании. Стоимость пакета оценивается в $22,6 млн исходя из последних торгов на LSE. О том, что фонд имеет определенную долю в капитале Petropavlovsk, рассказывал в прошлом году на тот момент крупнейший акционер золотодобытчика Кенес Ракишев. Фонд тогда скупил с рынка 1,11%. По его словам, интерес к компании проявлял фонд Mubadala.

Акции Petropavlovsk в четверг на LSE выросли на 0,69%, до £11,64.

Это не первая новость на этой неделе об интересе инвесторов к российскому золотодобытчику. 3 декабря стало известно, что вторым крупнейшим акционером Petropavlovsk стала группа фондов Prosperity, которые увеличили долю с 4,9% до 14,52%. Пакет оценивается в $70 млн. Крупнейшим акционером компании является Роман Троценко с пакетом 22,4%.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината: «Покровский рудник», «Пионер», «Маломыр» и «Албын». Компания в этом году запустила автоклавное производство, что позволило увеличить переработку первичных руд. По данным Союза золотопромышленников России, компания по итогам девяти месяцев 2019 года увеличила производство золота на 28%, до 11,03 тонны.

Евгений Зайнуллин