«Ижмех» продолжает превышать допустимый уровень шума

АО «Ижевский механический завод» (ИМЗ) продолжает превышать допустимый уровень шума, несмотря на штраф, назначенный в начале текущего года. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Жалобы от жителей дома №56 по ул. 40 лет ВЛКСМ на шум и загрязнение воздуха начали поступать в управление еще с декабря 2017 года. По результатам замеров были выявлены превышения уровня шума в дневное и ночное время на 15-17 дБА. В июне 2018 года Первомайский райсуд назначил ИМЗ штраф в размере 15 тыс. руб.

Несмотря на решение суда, в Роспотребнадзор по республике продолжили поступать жалобы жителей домов, проживающих вблизи производства ИМЗ. Жители жаловались на ухудшение условий проживания в связи с запуском цехов по деревообработке и по производству деталей из пластмассы и резины. В декабре 2018 года Первомайский райсуд признал бездействие ИМЗ незаконным и обязал предприятие устранить нарушения в течение месяца. ИМЗ обратился в Верховный суд с апелляцией, но решение Первомайского райсуда осталось в силе.

Несмотря на это, ИМЗ не представил документы, подтверждающие устранение нарушений. Роспотребнадзор передал решение суда для исполнения в УФССП по Удмуртии. В ноябре 2019 года были проведены замеры уровней шума — допустимый уровень был превышен в пять раз.